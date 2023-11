¿Por qué Piqué no habla de Shakira? Esto dijo el exfutbolista

Por primera vez, Gerard Piqué explicó por qué no está interesado en mostrar su “lado de la historia” con la cantante Colombiana. Foto: Instagram @3gerardpique - Instagram @3gerardpique

A lo largo del último año, desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su divorcio, la cantante colombiana ha compuesto canciones como “Te felicito”, “Monotonía”, “TQG”, “El Jefe” y desde luego su mundialmente conocida Sesión con Bizarap, que en menos de 48 horas logró obtener más de 67 millones de visualizaciones y se ubicó en el puesto número uno de tendencias de música en la plataforma de Google.

Debido a las temáticas de sus canciones y el pasado de la cantante, la mayoría considera que los temas de Shakira están cargados con referencias e indirectas para Gerard Piqué y permiten comprender muchos de los hechos y situaciones que llevaron a la ruptura de la pareja. Sin embargo, a pesar de que Shakira se ha mostrado mucho más abierta a hablar de estos temas, Piqué se ha rehusado a hablar de la situación.

Le recomendamos: Cursos del SENA: Así puede estudiar idiomas gratis

¿Qué dijo Piqué?

Hace unos días, el exfutbolista atendió al programa español Joaquín, el novato, acompañado de su socio Ibai Llanos. En este se dedicaron a hablar especialmente sobre la Kings League y sus metas a futuro con este proyecto.

A pesar de que la entrevista se transmitirá en su totalidad el próximo jueves 2 de noviembre, en España, según reveló el diario digital El Nacional, algunas de las partes de la conversación que se han filtrado ya causan controversia. En especial, un fragmento donde el presentador le dice a Piqué: “Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”. A lo que respondió: “No creo que sea necesario ¿Algún día lo contaré? No creo. No vale la pena.”

Las palabras del futbolista fueron cortas pero directas y ha dejado ver que sencillamente Piqué no está interesado en hablar mucho más del tema, ni mucho menos generar polémicas.

Le recomendamos: Crimen de Mauricio Leal: avance, elenco y estreno de la película de Netflix

Más noticias de deportes: Fútbol mundial Video: Paulo Dybala se compromete con Oriana Sabatini, así fue la pedida de mano Oriana Sabatini es una reconocida actriz y cantante, sobrina de la ex tenista Gabriela Sabatini. Pronto será la esposa de Paulo... Leer más Fútbol mundial Video: Paulo Dybala se compromete con Oriana Sabatini, así fue la pedida de mano ¿Cuánto vale el BMW que el Real Madrid le dio a Linda Caicedo? La futbolista colombiana recibió una camioneta como obsequio de la reconocida marca de autos, que es una de las patrocinadoras del club. Leer más ¿Cuánto vale el BMW que el Real Madrid le dio a Linda Caicedo?

¿A qué se dedica Piqué?

Luego de retirarse del fútbol, Gerard Piqué se ha dedicado a manejar diferentes empresas de su propiedad, sin embargo, la más conocida es La Kings League, una liga de futbol amateur en la que participan streamers y ex futbolistas.

La Kings League actualmente es uno de los eventos más vistos en la historia de la plataforma Twitch.