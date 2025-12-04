Tarot de Mavé del 1 al 7 de noviembre: lectura de cartas para Leo, Virgo, Libra y más

CÁNCER: Frente a los días complicados que son todos, usted se pregunta cómo hará para no perder el buen juicio ni el impulso. Se ha sentido encerrado en una jaula ¿Cómo salir? El remedio es resistir ante los pedazos de las cosas que se quiebran. Se quiebran el amor, la amistad, la confianza, la paz y también la posibilidad de evolucionar. A veces estamos en el infierno… Foto: Cortesía

GÉMINIS

Es un alivio llegar al final del año y ver que uno nuevo se abre paso entre los cañones de las montañas con sorpresas e interrogaciones. No importa, si como dicen algunos, no hay nada nuevo bajo el sol; todos los años son iguales. De acuerdo con el As de copas del Tarot, su primer arcano, el 2025, lleno de reveces, ha sido un punto de quiebre para la humanidad que después encontrará nuevos rumbos. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

CÁNCER

De acuerdo con el cinco de espadas del Tarot, las discusiones a su alrededor se encienden por cualquier motivo; la hoguera arde. Algunos afirman que las personas de carácter son quienes más vociferan y dominan con sus gritos. Varios especialistas hablan de los disfraces de los bravucones, de sus puestas en escena y aseguran que los bravucones en el fondo tienen mucho miedo. Usted comparte esta tesis. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

LEO

Usted se conmueve al ver en las noticias a tantas personas que no conoce, indefensas, en medio de la guerra y bajo el yugo de salvajes inmisericordes. Se conduele también al ver a tantas víctimas de catástrofes naturales como terremotos, avalanchas e inundaciones, que acaban con todo en un instante. Es admirable su empatía con el prójimo cercano y también con sus antípodas. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

VIRGO

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, en la navidad que se acerca, usted repasará las memorias felices de la infancia que son un piso firme: lo han ayudado a no perder el equilibrio en momentos duros. La navidad también le produce nostalgia por las personas y situaciones que el viento se llevó… Entre una cosa y otra buscará que en esta navidad prime la alegría. Y lo conseguirá. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

LIBRA

Usted tiene el mejor arcano del Tarot, el círculo dorado, el As de oros… Es una carta de felicitación por haber hecho las cosas bien, con decisión y valentía, ayudando a otros a transitar el camino, sin pedir nada a cambio. Por esta razón puede dar la cara, sin esconderse, a diferencia de varios de sus colegas que no han estado a la altura. Velas azules, muchas velas azules.

ESCORPIÓN

Como dice la escritora Elizabeth Strout: “Hacer luz de gas es darle la vuelta a algo para echarle la culpa al otro”. Esto describe lo que está ocurriendo en su trabajo; la norma es tergiversar las cosas y trasladar la responsabilidad a otros si los resultados no son buenos; hacer luz de gas. Todos, incluido usted, están caminando en puntas pues temen que los declaren culpables por lo que sea… Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.