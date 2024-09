Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 1 al 7 de septiembre

El amor, el dinero y la salud durante la primera semana de septiembre, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

Varios notan su ausencia ¿Se escondió de quién o de qué? En fin, usted se aisló, limitó su actividad social y solamente ve a pocas personas, con la idea de que los encuentros sean alegres. La temible pandemia que encerró al mundo no pasó en vano, lo llevó a repensar sus vínculos afectivos a conciencia, para ser muy cuidadoso. Y en este sentido menos, es más.

Tarot para Capricornio

Muchos están regresando de vacaciones llenos de vivencias y cansados de hacer largas filas en aeropuertos, estaciones de tren o bus, abriendo bien los ojos para no perderse de nada… Mientras esto pasa, usted espera las vacaciones; su equilibrio mental peligra, le cuesta asistir a reuniones y responder mensajes, una pesadilla. En vacaciones aspira a recuperar la armonía y la tolerancia.

Tarot para Acuario

Los errores cometidos no son extraños, los había advertido con anterioridad, pero no le hicieron caso… Usted no cree en todo lo que le dicen; generalmente hay un libreto escondido que descubre y al que se atiene, mientras que otros se dejan convencer por las fantasías de los vendedores de ilusiones… Sabe que la verdad se esconde debajo de las apariencias.

