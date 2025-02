Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 2 al 8 de febrero

Esta es la lectura de cartas del 2 al 8 de febrero. Foto: Archivo Particular

Tarot para Leo

Se alegra de que el mes de enero terminó como lo confirma la hoja arrancada del almanaque; pasó con la velocidad de un cometa; el tiempo no se detuvo como algunas corrientes de agua que se encharcan. Usted tiene prisa por concluir lo que está pendiente; también tiene urgencia de alejarse de este presente enmarañado para sentir que el futuro está a la vuelta de la esquina.

Tarot para Virgo

Cerrar los ojos, inhalar, exhalar… Agradecer por lo vivido, el amor que le ha dado alas, los retos que le han impuesto sus metas altruistas y lo siguen motivando, a pesar de los presentimientos, teñidos de pesimismo, que tiene a veces. Pedirá lucidez para diferenciar la realidad de los espejismos, lo que está bien de lo que está mal y la bondad de la maldad que asusta con su cara sombría.

Tarot para Libra

Qué alegadera desesperante e inútil, estimulada por algunos… Así los problemas, que deberían concentrar la atención responsable, no se tocan y las tonterías se mueven por el aire como pompas de jabón. Si se discutiera seriamente, se descubrirían los engaños y las manipulaciones, de los que todos somos víctimas. Para varios lo mejor es no pensar y seguir en lo mismo. No es su caso.

