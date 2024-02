Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 25 de feb. al 2 de mar.

Tarot del 25 de febrero al 2 de marzo. Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

Algunas personas improvisan tribunales de la inquisición para juzgar a los demás y condenarlos desde la envidia y la superioridad moral… Es muy cómodo hacer esto acomodados en el sofá, sin arriesgarse ni exponerse, como si hacen quienes participan en este mundo y no ponen contra la pared a las personas que se comprometen a vivir.

Tarot para Cáncer

Frente a los días complicados que son todos, usted se pregunta cómo hará para no perder el buen juicio ni el impulso. Se ha sentido encerrado en una jaula ¿Cómo salir? El remedio es resistir ante los pedazos de las cosas que se quiebran. Se quiebran el amor, la amistad, la confianza, la paz y también la posibilidad de evolucionar. A veces estamos en el infierno…

Tarot para Leo

Usted se calla y se ahoga con los sentimientos que no puede expresar; no hay palabras, sino un desierto, tampoco hay consuelo… Por no hablar nadie lo entiende ni le da la mano; su mutismo es un estado del alma muy profundo en el que cae y superará finalmente esta semana cuando revele sus sentimientos a pocos interlocutores que le inspiran confianza.

