Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 25 de feb. al 2 de mar.

Tarot del 25 de febrero al 2 de marzo. Foto: Archivo Particular

Tarot para Piscis

Está lúcido para observarse a sí mismo, observar a los demás y entender la vida que no pasa en vano… La madurez amplía el horizonte, facilita la comprensión de las cosas y pasa por alto las tonterías que atormentan en la juventud. En la medida en que el viaje avanza se disfruta más. Usted está confirmando cómo la madurez no es solamente neblina de memoria, dolores y terquedad.

Tarot para Aries

Le parece increíble que varias personas digan mentiras como algo natural y se sumerjan en el mar de los enredos. Las mentiras van y vienen, circulan por todas partes; es muy difícil escapar del cerco. Usted hace preguntas, no cree al pie de la letra en todo lo que le dicen… En su trabajo quedará claro que no come cuento y lo graduarán de incómodo.

Tarot para Tauro

Por ser buen consejero, varios le preguntan qué deben hacer y siguen sus orientaciones. Usted terminó por aceptar esta misión humanitaria a la fuerza; no le gusta husmear en las vidas ajenas, hacer conjeturas. Su éxito se resume en que escucha con atención y hace preguntas pertinentes que ayudan a las personas a entender el fondo de sus relatos. Sigue el método Socrático que posibilita el autoconocimiento.

