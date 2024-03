Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 10 al 16 de marzo

Tarot gratis para la semana del 10 al 16 de marzo. Foto: Archivo Particular

Tarot para Piscis

Necesita revaluar su generosidad total pues tiene algunos desengaños afectivos en su haber. Su preocupación por los demás es genuina, de manera que su generosidad no es para sentirse incluido y que no lo marginen; a usted le produce satisfacción dar lo mejor, es consciente de que no está solo en el mundo. Por supuesto, tendrá que abrir bien los ojos…

Tarot para Aries

Usted recuerda viejos pesares ¿Debería soltar los malos recuerdos sin ahondar en las huellas que le dejaron y apuntan a la necesidad de cambiar? De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, vuelve sobre sus recuerdos con el fin de hacer un repaso consciente de la vida para no repetir los mismos errores. No lo hace por masoquismo.

Tarot para Tauro

Usted no avala la pugnacidad; no le hace elogios ni venias a los energúmenos, no considera que la desmesura sea muestra de carácter. Y esto no lo hace tibio pues no le da la razón a todo el mundo, ni lo intimidan con amenazas y gritos. Sin embargo, la semana pasada debió haber expresado sus puntos de vista con más contundencia…

