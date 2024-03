Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 24 al 30 de marzo

Tarot gratis para la semana del 24 al 30 de marzo. Foto: archivo

Tarot para Libra

De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, en su trabajo hay muchos alterados por lo que pasa; pierden la compostura, hablan a grito herido, están en desacuerdo total. Los alterados, con los que usted debe lidiar, no se mueven, no actúan; se quedan como estatuas, al margen, mientras los demás, ellos sí, ponen la cara y asumen las consecuencias… No les seguirá el juego.

Tarot para Escorpión

Le gustaría estar en el paraíso, contemplando azaleas rosadas, agapantos y lavandas, a la espera de que la noche llegue. Por su tranquilidad, que a veces es demasiada, algunos piensan que usted no sabe, no responde, es un cero a la izquierda, no tiene voz ni voto… Reaccionará y se opondrá a lo que está mal ¡Ya era hora!

Tarot para Sagitario

Buscará estar saludable en cuerpo y mente; no lo hará porque toca, como un sacrificio monacal que amarra las piernas y las manos para no cometer excesos… Estará en la mejor forma, lo cual no tiene nada que ver con los parámetros de belleza obsoletos y cuestionables que se siguen imponiendo, como el cuentazo aquel de las medidas perfectas, por ejemplo.

