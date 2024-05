Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 26 de mayo al 1 de junio

Descubra qué le deparan sus cartas de esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

A quienes señalan problemas reales y ven las cosas como son, los aíslan… Usted pertenece al grupo de los aislados, que no son condescendientes e incomodan con sus observaciones críticas y además son fatalistas, apuntan al peor de los escenarios. No dirá que todo está divinamente si no es así. Nunca ha sido una persona obsecuente, no lo será ahora.

Tarot para Capricornio

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, frente a lo que está mal, varios miran para otro lado, se callan, no saben, no responden… Crece entonces su necesidad de combatir la pasividad, diciendo lo que ve y cómo lo ve así produzca chispas y reacciones altaneras. Su forma de proceder tal vez no cambie las cosas, pero dormirá sin remordimientos de conciencia: esto es seguro.

Tarot para Acuario

Lo abruman ciudades populosas llenas de autopistas y avenidas, miles de carros que corren con sus pasajeros afanados. Debajo de un cielo gris, la furia urbana, las garras de la ciudad, se extienden por sabanas y valles y destruyen ríos, pantanos y bosques. En el afán de consumir y botar, los seres humanos van insatisfechos, condenados a cien años de soledad ¿Será siempre así? Usted se pregunta.

