Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 3 al 9 de marzo

Tarot para la semana del 3 al 9 de marzo

Tarot para Sagitario

Repasa en su memoria los últimos seis meses… Lo primero es el asombro, el tiempo ha pasado demasiado rápido. Lo segundo, usted se ha sacudido fuertemente con el fin de borrar malos recuerdos que persisten y revolotean como mariposas negras… Al lado de esto reafirma su decisión inquebrantable de aprovechar los días, todos los días.

Tarot para Capricornio

Ante tantas situaciones desconcertantes y ruidosas, sí, muy ruidosas, lo único sería esconderse y que pase lo que ha de pasar, que no está en sus manos… Después de esta idea escapista se detendrá: usted ha enfrentado los problemas siempre, no ha puesto los ojos en la nada; ha entendido que la vida no es un picnic sino el ascenso continuo y a veces muy duro para llegar a la cima. Seguirá.

Tarot para Acuario

Está siguiendo el cronograma que se propuso para este año: en el primer semestre terminaría los trabajos pendientes, pondría punto final, cerraría ciclos. Y en el segundo semestre sería más libre, libertad, libertad. Su fantasía gozosa para el segundo semestre evoca como dice Roberto Burgos: “…aromas del Caribe, los aromas del achiote, la sal, los ajíes picantes, las hojas de toronjil, las rajas de canela y el anís”.

