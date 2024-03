Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 3 al 9 de marzo

Tarot para la semana del 3 al 9 de marzo Foto: Archivo

Tarot para Piscis

Su ánimo cambiará… Usted estaba desalentado: monólogos grises con la idea de que la vida es una sucesión de malas horas frente a la resignación de quienes aceptan que así es, con los brazos caídos. Independiente de lo que suceda en el mundo -que no cambiará de la noche a la mañana-, empezará los días con pasos seguros que lo conducirán a alguna parte.

Tarot para Aries

Usted no es la única persona que se atormenta por lo que dice y hace y confía en que lo hará distinto la próxima vez… No es responsable de las recientes discusiones que no pudo evitar y algunos han aprovechado a favor con el argumento de que se dieron por su intolerancia y negativa a reconocer sus errores. Se dejó echar culpas encima como bultos pesados sobre la espalda.

Tarot para Tauro

Aboga por el buen uso de las palabras para nombrar lo que pasa y también las emociones. Que las palabras salgan del fondo y derrumben muros de contención. Usted es consciente de lo que dice y dicen los demás, de la importancia de las palabras que según Roberto Burgos: “Son como las monedas: mientras más se usan menos valen y nadie sabe qué nombran, qué quieren decir”.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí