Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 7 al 13 de abril

Tarot de Mavé gratis para la semana del 7 al 13 de abril. Foto: Archivo Particular

Tarot para Capricornio

Su decisión es no enterarse de nada de lo que sucede en el mundo. Si los desastres del planeta: destrucción de la naturaleza, violencia entre hermanos, muerte por todas partes e injusticias sin nombre, siguen anidando en su mente, usted se va a enloquecer, eso cree ¿Cuánto durará su aislamiento?

Tarot para Acuario

Sus proyectos no han arrancado a pesar de que la primavera ya empezó… Usted se ha propuesto ser muy cauteloso; nada está claro, el camino no se ve. Además, quienes estaban decididos a respaldarlo, están dudosos; no se atreven a expresarlo aunque lo dicen con sus gestos y silencios, que esta semana tendrá muy en cuenta.

Tarot para Piscis

Algunos conocidos le advierten que no puede hacer esto, tampoco lo otro, y lo regañan si no sigue sus instrucciones… También sacan sus defectos a la luz con frecuencia y cierto placer; esto lo hace sentirse mal ante la avalancha de críticas que minan su seguridad ¿Tiene sentido relacionarse con personas descalificadoras? La pregunta es pertinente, máxime cuando usted sabe la respuesta…

