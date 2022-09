Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

PISCIS: Aunque se trate de cosas que no son estrafalarias no es fácil expresar lo que quiere. A usted le gustaría tener la espontaneidad de las personas que hablan naturalmente, pero está entre la inseguridad y el tartamudeo, atornillado al piso, sin poder decir yo quiero esto o no quiero aquello, sin pronunciar palabra.

Foto: Cortesía