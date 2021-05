Conozca qué le depara en el amor, el dinero y la salud.

GÉMINIS

Para algunos usted se volvió muy incrédulo y debería creer en algo… En fin, cree en la vida que se sigue manifestando y corriendo, en la aurora boreal, aunque no la haya visto, en la fidelidad de sus amigos y en el amor que ha llegado muchas veces con ruido de cascabeles y trote de caballos, al paso de una caravana. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

CÁNCER

Se ha sentido perdido en la maraña de los acontecimientos. Se ha recriminado por querer estar en una isla, libre de problemas. Y no se puede culpar por este anhelo pues todos hemos tenido que soportar lo insoportable. Hemos estado en “la puerta del infierno” y no propiamente ante la escultura de Rodin, que tiene el mismo nombre, y se encuentra en un hermoso jardín Parisino. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

LEO

No puede ver sólo la irritabilidad de los demás que se alborotan por cualquier cosa. Usted también se exaspera con facilidad y por eso se aísla para no acosar a sus familiares y amigos con frases puntillosas y miradas inquisidoras, como un juez supremo. Con el fin de recuperar la tranquilidad se concentrará en la respiración, mirará cuidadosamente a su alrededor, se fijará en los detalles y no dejará que la sangre caliente se le suba a la cabeza… Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

