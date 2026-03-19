Lectura gratis del Tarot para Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario y más

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Tarot para Virgo

En su trabajo está dispuesto y grita su nombre para que cuenten con usted; es el primero en llegar y el último en salir… El horario es igual, se ve el mismo paisaje desde la ventana y los ruidos del corredor son los de siempre. No ha cambiado nada en apariencia pero se ha perdido el espíritu altruista que inspiraba sus acciones y las de sus colegas, como sostiene el As de bastos del Tarot, su único arcano. Velas naranjas, muchísimas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Libra

En su Tarot aparecen viajes, la mejor noticia para usted que considera el movimiento como una expresión de vida… Viajes cerca y lejos y al centro de la tierra como los que hace con la imaginación que despiertan su creatividad; viajes también para tomar distancia, sentirse libre de ataduras y compromisos aburridísimos; viajes para cambiar de clima y disipar la melancolía que lo vuelve cabizbajo. Viajará. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Escorpión

Usted no deja pasar muchas cosas que le parecen mal; defiende principios e ideas, descubre engaños e impostores; lo hace de frente y busca aliados, a sabiendas de que una golondrina no hace verano… Verá los resultados positivos de sus actuaciones; los problemas no se han solucionado por arte de magia; su intervención y coraje han sido definitivos. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Tarot para Sagitario

Usted sinceramente -no es una postura- está preocupado por lo que pasa en el mundo… Evita ser catastrofista pero llegan a su mente imágenes que lo asustan; “la batalla constante entre el Dios de la Luz y el Príncipe de las Tinieblas”, por tener el dominio de la tierra, mientras millones de seres humanos huyen de la tiranía y la guerra con los pies descalzos. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, su atmósfera familiar es distinta: no hay discusiones, la comunicación fluye, las cosas se encauzaron para bien… Piensa que los demás abandonaron su mal carácter, sus posiciones rígidas y exigencias; no reaccionan a la brava y tampoco enturbian el aire con quejas y reclamos. Esto ha pasado sin duda pero usted fue el primero que cambió. Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.

Tarot para Acuario

¿Qué pasará? Esta es la pregunta que muchos se hacen para resolver incógnitas en momentos muy duros; en busca de respuestas naturales y sobrenaturales… Ante una realidad que estalla, frente a la impotencia de millones, indefensos, el clamor por tener futuro es casi unánime. Usted está empeñado en abrir caminos para sí mismo y otros: este es un buen empeño, por demás urgente. Velas naranjas, muchísimas velas naranjas.