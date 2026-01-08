Tarot de Mavé del 05 al 11 de enero: lectura para Cáncer, Leo, Virgo, Libra y más

Tarot de Mavé Foto: Archivo Particular

Tarot para Cáncer

Usted sabe con seguridad lo que debe hacer para apagar el fuego de la realidad; lo sabe tranquilamente, sin calenturas. No ha recibido la iluminación profética; en medio del caos y la furia, después de reflexionar varios meses, el camino se aclaró… En palabras de Kavafis: “Que el camino sea largo, lleno de experiencias… y hermosas mercancías nácar y coral, ámbar y ébano”. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Leo

Para cualquier asunto mayor o menor priorizará su forma de ver las cosas. Se afianzará en su criterio con el fin de enfrentar las tribus comandadas por caciques violentos que mandan sobre el espacio y el tiempo. Pasará muchas horas callado, observando, lejos de chismes y habladurías … A palabras necias oídos sordos: este debería ser un mantra colectivo para el 2026 ¿Qué piensa? Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Virgo

Mientras sonaron los villancicos de Navidad, usted se dio golpes de pecho con propósito de enmienda… Reconoció que, influenciado por el ambiente y cegado por la impulsividad, se volvió un juez severo del prójimo. Hacía alarde de su buen sentido de la justicia pero se le fue la mano. Lamenta, entonces, su comportamiento; no es superior a nadie, no está por encima de nadie. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Libra

Varias personas le ponen tareas: hacer esto y aquello y moverse en determinada dirección; no le queda fácil negarse a estas peticiones de cercanos y extraños; teme la catarata de reclamos… Esta vez sus tareas serán lo primero. Y disfrutando la libertad confirmará que a muchos les fascina mandar. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Escorpión

Los primeros días del año lo encontrarán con algunos inconvenientes que no pudo resolver. De acuerdo con el As de bastos, su primer arcano, lo hará pronto y de la mejor forma para no seguir arrastrando piedras de molino… Celebrará el aprendizaje: no se volverá a herir las plantas de los pies por caminos pedregosos y no volverá a entregar su confianza a quienes no la merecen. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Sagitario

Han pasado cosas desoladoras que no se pueden repetir: guerras y hambrunas, mandatarios egocéntricos y autoritarios y también la temible respuesta de la naturaleza, amenazada por la inconsciencia humana… En la Piedra de Rosetta, el hallazgo arqueológico más importante del mundo, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, está escrito que “Cuando se hicieran la guerra unos a otros las estaciones cambiarían”. Usted reflexionará. Velas blancas, muchas velas blancas.