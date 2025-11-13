Tarot de Mavé del 10 al 16 de noviembre: lectura de cartas para Tauro, Leo y más

VIRGO: Se queja por tantas cosas que debe hacer; le consumen demasiado tiempo. Sobre los hombros le cuelgan tareas y más tareas sin pedir su consentimiento, quedan bajo su responsabilidad. Debería decir No y atenerse a las consecuencias; probablemente después ya no será tan encantador. También aprendería a delegar, hay varias personas que hacen las cosas tan bien como usted… Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Tauro

Muchas personas le hacen preguntas sobre su vida, el futuro; sobre si considera la guerra válida y dignos a quienes se empeñan en arrojar a la humanidad por el precipicio. Lo educaron con la idea de que no debía preguntar sobre nada; no podía hurgar en las situaciones ni en la intimidad… De todas formas, las preguntas que le hacen lo llevan a enfrentar sus vacíos y dudas: esto es positivo. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Empezó el mes de Noviembre que en nuestra historia ha tenido acontecimientos devastadores que siguen gravitando en el ambiente; no se pueden olvidar… Es un mes de otoño con noches muy frías; los árboles se quedan sin hojas; ríos de hojas corren por las calles y la ilusión del nuevo año se siente desde ya. Habría que rescatar, eso si, al mes de Noviembre de la invasión del papá Noel, el visitante decembrino con su gorro rojo, barbas y botas de invierno y morral al hombro repleto de paquetes… Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Cáncer

Mientras varios nadan en aguas superficiales como peces de colores y se concentran en el mundo exterior las 24 horas del día, su preocupación es llenar su mundo interno de experiencias que lo hagan sentirse pleno, lejos del absurdo, las carreras que no conducen a ninguna parte y el caos… En su mundo interno usted encuentra voces que lo acompañan; le hablan al oído. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Leo

Usted huye del dramatismo que ve todo mal y anuncia la extinción inminente del planeta por el descuido humano, el cambio climático, etcétera. Huye de las personas negativas que tejen malos augurios. Invoca el pensamiento positivo a cada paso pues con penas y tragedias sobre la cabeza no se puede vivir ¿Se le está yendo la mano en su obsesión positiva? El Tarot pregunta. Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Virgo

Algunos problemas lo han mortificado este año, que para varios ha sido larguísimo… No son graves como los siente; no significan el fin del mundo, pero empezar todas las semanas con los problemas eternos, sin solucionarlos a fondo, es abrumador… Al principio usted enfrenta los contratiempos con fuerza de voluntad pero no persevera ¿Lo hará esta semana? Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Libra

Sus nuevos proyectos marchaban; no había obstáculos ni decisiones ajenas que lo obligaran a cambiar de rumbo… Usted iba por el camino seguro de la rutina, paleando el aburrimiento que sentía a veces por la falta de novedades, las mismas que llegarán esta semana y pondrán su mundo patas arriba. Son afortunadas, luego justifican su desconcierto. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.