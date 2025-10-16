Tarot de Mavé del 13 al 19 de octubre: lectura para Aries, Tauro, Géminis y más

VIRGO: Se queja por tantas cosas que debe hacer; le consumen demasiado tiempo. Sobre los hombros le cuelgan tareas y más tareas sin pedir su consentimiento, quedan bajo su responsabilidad. Debería decir No y atenerse a las consecuencias; probablemente después ya no será tan encantador. También aprendería a delegar, hay varias personas que hacen las cosas tan bien como usted… Foto: Cortesía

Tarot para Aries

“Las trampas de la memoria no siempre son amargas. También pueden ser cálidas, explotar en colores”… Usted se detendrá en algunos acontecimientos del pasado; hará memoria, sin hundirse en el pozo de la desdicha, con el fin de aclarar el presente y seguir hacia el futuro. Olvidará entonces lo que fue regular y malo. Sentirá un alivio inmenso. Velas de todos los colores muchas velas de todos los colores sin falta

Tarot para Tauro

Será el centro de la atención. Esta vez aceptará las felicitaciones, seguro de que son merecidas; no son regalos que cayeron del cielo. Reconocerán su inteligencia y fuerza de voluntad; también su sentido del humor que lo lleva a reírse de sí mismo y de tantas estupideces del diario vivir, para no llorar. Es justo y necesario ver que ha hecho las cosas bien. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Géminis

Tomar la vocería de otros -como en su caso- para defenderlos, acarrea sinsabores… Varios han salido corriendo y lo han dejado solo, peleando por causas que comparte pero no son exclusivamente suyas… No se quedará quieto como las estatuas, sin hablar y sin moverse. Seguirá llevando la vocería para ser fiel a su esencia como defensor de grandes causas. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Cáncer

Piensa en las cosas que la vida le ha traído, en las personas que han pasado, en viejas hazañas de amor que todavía le producen escalofrío. Estos pensamientos le llegan en la madurez… Y sobre la madurez dijo Almudena Grandes: “Al madurar la ferocidad se torna más sutil y la inocencia se pierde sin remedio. La tontería también. El paso del tiempo tiene sus ventajas. No va a ser todo engordar y arrugarse”. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Leo

Este año el azar le ha dañado varios proyectos que no ha podido realizar a pesar de que estaban muy bien concebidos… Sería inútil insistir en planear rigurosamente lo que resta del año, tres meses que pasarán en un abrir y cerrar de ojos. Los aprovechará mas bien al ritmo de la vida; a veces es de vals, otras de merengue. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Virgo

El futuro será mejor, se lo dice todas las mañanas… Será mejor pues muchos afanados de que el barco del mundo se hunda, harán lo que esté a su alcance para llevarlo a buen puerto. El futuro no llegará perfecto pero seguramente tendrá menos grietas que el presente, menos grietas profundas a donde no llega la luz. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.