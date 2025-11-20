Tarot de Mavé del 17 al 23 de noviembre: lectura de cartas para Tauro, Leo y más

TAURO: Aboga por el buen uso de las palabras para nombrar lo que pasa y también las emociones. Que las palabras salgan del fondo y derrumben muros de contención. Usted es consciente de lo que dice y dicen los demás, de la importancia de las palabras que según Roberto Burgos: “Son como las monedas: mientras más se usan menos valen y nadie sabe qué nombran, qué quieren decir”. Foto: Cortesía

Tarot para Tauro

“Tu voz, sólo tu voz hablándome”, como en el poema de Pedro Salinas... Para usted el amor es una conversación que con el tiempo se ha hecho más profunda. En las conversaciones con su pareja trata muchísimos temas, comparte motivos para seguir y resuelve encrucijadas; siempre hay encrucijadas. Su sendero amoroso aparece tranquilo sin erupciones volcánicas. Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.

Tarot para Géminis

Varias señales indican que el futuro será complicado… La locura se extiende como una mancha, igual pasa con el hambre y la violencia. Es difícil caminar en la cuerda floja y toparse con las caras duras de los cínicos, a quienes nada les importa. El presente es volcánico e incierto y hay que verlo así, sin cerrar los ojos: esto es lo que usted piensa. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Cáncer

En su trabajo los mismos de siempre empezarán con los reclamos; culpan a los demás por lo que no se hizo y preguntan con dureza qué pasó con esto y aquello… Varios se sienten maltratados injustamente pues no son perezosos ni incompetentes; no merecen amenazas ni castigos. Usted encabezará la protesta ante quienes culpan a los demás por los errores, evadiendo su responsabilidad. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Leo

Varios consideran que sus proyectos son exitosos pero su malestar crece… Desde hace días siente que se está alejando de sus verdaderos intereses, por múltiples actividades sin ton ni son y carreras alocadas que lo dejan sin aliento. Varios no entenderán que se detenga con el fin de examinar la ruta. Usted tiene la última palabra. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Virgo

Desde que empieza Septiembre, su mes, se siente más liviano; este año no ha sido la excepción… Lo ilusionan las mañanas soleadas de diciembre y sus noches estrelladas que se avecinan. Este año ha logrado hacer claridad sobre varios aspectos de su vida que requerían su conciencia y dedicación. Está listo para pasar la página. En palabras de Borges, citadas muchas veces: “El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Libra

Usted sigue empujando su trabajo a pesar de que le han advertido sobre la conveniencia de quedarse quieto. Reconoce que no sabe a dónde lo llevarán las decisiones tomadas -han sido varias- pero tiene la certeza de que si no se mueve, se estancará sin remedio. No es opción dejar que el destino actúe a su manera mientras se queda con los brazos cruzados. Velas azules, muchas velas azules.