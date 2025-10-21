Tarot de Mavé del 20 al 26 de octubre: lectura para Libra, Escorpión, Sagitario y más

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Libra

De acuerdo con el As de bastos del Tarot, después de los nubarrones, el horizonte se despejó y los problemas que parecían sin remedio se solucionarán. Ha tenido que lidiar con múltiples harteras que no irán más. Llegó a pensar que no podía salir de las empalizadas; luego debía aguantar, sin abrir la boca y sin hacer nada, con la paciencia que hace verdaderos sabios. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Escorpión

De acuerdo con el As de copas del Tarot, su vida cambió para bien. Su mundo construido con esmero no podía desmoronarse; esta idea le producía un hueco en el estómago… Al principio se aferró a la costumbre; pensaba que no podía hacer las cosas de otra manera. Todo se movió y después del desbarajuste la vida apareció más excitante y prometedora. Una vela verde durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

La marea sube, la crispación aumenta, sus compañeros se alteran y gritan; gana quien más grite en medio del zafarrancho. Varios han normalizado este ruido insoportable; no conciben vivir sino en gresca continua. Usted aspira a una convivencia civilizada en lugar del salvajismo que lleva a la locura. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

Sus compañeros que ya empiezan a contemplar la idea de cantar villancicos, están afanados por dejar todo listo. Por hacer las cosas al instante no miden las consecuencias; más adelante, los problemas arrasarán… Usted seguirá leyendo los documentos con calma, hará las averiguaciones y preguntas de rigor. No improvisará; en su trabajo se acostumbraron a jugar a la gallina ciega. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Acuario

De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, comprobará cómo muchas veces las cosas aterradoras que se imagina, no pasan. Usted ha cruzado mentalmente por túneles oscuros, arrastrado por fantasías catastróficas. Está convencido de que si dice lo que piensa y señala las cosas que en su parecer -no por capricho- están mal, levantará ampolla y recibirá reclamos furiosos e injustos que lo hacen aparecer como el aguafiestas que ve siempre lo regular y malo. Esta semana no pasará nada de esto. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

Algunos piensan que su abatimiento se debe a la complicada situación del mundo; ante el horror cualquier persona consciente se sobrecoge... Usted hace concesiones para aliviarles la vida a los demás; está dispuesto a colaborar, no con un manual de buenas intenciones, sino en la práctica. Y los demás, relajados y cómodos, dan por hecho que puede posponer sus necesidades: esta es la causa de su abatimiento. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.