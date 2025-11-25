Tarot de Mavé del 23 al 29 de noviembre: lectura para Sagitario, Capricornio, Acuario y demás

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Sagitario

De acuerdo con el As de bastos, se trata de tomar decisiones radicales; seguir con situaciones que no van a cambiar es perder el tiempo… Para quienes estimulan la duda y el miedo, en este momento es una locura arriesgarse en nuevos proyectos; no hay certezas ¿Se quedará aferrado a la rutina? Esta es la cuestión. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

Hay cambios a la vista… En su trabajo ha superado prejuicios, está desprevenido, su análisis de los problemas es muy distinto y las soluciones que propone son originalísimas. También ha dejado atrás a algunas personas con quienes ya no está en sintonía; van por otros caminos por cosas de la vida... Saldrá del laberinto. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Acuario

Muchas personas de su entorno reaccionan de forma impulsiva y rabiosa; se les nubla el juicio, se salen de casillas y dicen y hacen cualquier cosa a pocos pasos del abismo. Estas personas justifican su alteración por la exasperante realidad. Usted sostiene, en cambio, que por eso deben mantener la cabeza fría; la calentura empeora las cosas, hace muy difícil la convivencia y no conduce a ninguna parte. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Piscis

Usted quisiera que los demás fueran empáticos, incluyentes, se comprometieran a fondo y estuvieran dispuestos a cambiar… Lo realista, de acuerdo con el tres de bastos del Tarot, es concentrarse en lo suyo, lo cual no es poco: si varios estuvieran en lo mismo la vida diaria no sería insoportable. La suma de cambios individuales construiría una realidad distinta. Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Aries

Tiene la necesidad de moverse… En su inconsciente la quietud está ligada a la pasividad y la indiferencia, lo cual explica que después de tantos movimientos termine los días exhausto pero realizado. En este segundo semestre se ha dedicado a terminar lo pendiente y a controlar su imaginación que necesita alzar vuelo. Tiene muchas ganas de volver a soñar. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Tauro

Ya no le importan cosas que antes lo desvelaban; la lista es larga. En lugar de sentir que su proceder es incorrecto -una sensación frecuente en su caso- siente una liberación enorme: se mueve por cuenta propia, sin que le hagan señales y sin pedir permiso. No va por el camino de la mayoría entre el ruido y la contaminación; en su camino hay flores de dalias, borracheros y rosas. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.