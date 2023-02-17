Actriz Heidi Bermúdez, la chiquita brava, reaparece con dramático mensaje: “Cuánto duele”

La actriz tolimense Heidi Bermúdez, quien se hizo popular con su rol de Hasbleidy Cardozo, en la serie de comedia ‘El man es German’ se ausentó de las pantallas colombianas tras el éxito de la comedia. Allí el protagonista la llamaba ‘La chiquita brava’, apelativo con el que los espectadores la identifican. Bermúdez se radicó en México hace más de ocho años y solo regresó al país cuando se grabó la última temporada de la producción de RCN.

La actriz siempre ha procurado ser muy discreta con su vida privada y usa las redes sociales para mostrar algunos momentos puntuales o promocionar productos de belleza, no obstante por meses Heidi, de 43 años, se mantuvo en silencio.

¿Qué dijo Heidi Bermúdez en su regreso a las redes?

Fue este viernes 21 de noviembre cuando decidió hacer una nueva publicación en su feed de Instagram, sorprendiendo a sus seguidores y generando la solidaridad de algunos de sus colegas de la actuación, pues se trató de un mensaje donde deja ver el dolor que ha transitado tras una dura pérdida.

“Hoy hace un año en un segundo todo mi mundo se vino abajo.. gran parte de mi también se fue contigo mamá! Cuánto duele tu ausencia! a veces hasta respirar cuesta”, comenzó diciendo la actriz que cumple 44 años el próximo 7 de diciembre.

Luego reflexionó sobre lo aprendido y la fortaleza que ha logrado con el duelo. “Pero aquí estoy de pie gracias a tu amor que me sostiene, me restaura, me fortalece..y a Dios que aunque le reclamé me ha llevado de su mano, enseñándome cómo transformar este intenso dolor en un amor eterno ,, porque aunque no estés aquí para tomar ese café conmigo en las mañanas, ni caminar por la calle abrazadas, sé que nuestro amor ahora es más fuerte y vive conmigo, a mi lado y dentro de mí..porque te llevo en ese corazón que ese día se desgarró, pero que hoy se transforma”.

Heidi mencionó que vivió momentos de oscuridad tras la pérdida de su madre: “Le entregué mi sufrimiento al cielo..y ya no pregunto el por qué? Sino el para qué, hoy a pesar de haber vivido esa noche oscura del alma, puedo ver una luz que me invita a un renacer espiritual, por ti..por mi! Lo único que me alimenta es la esperanza de volverte a ver”.

Al final agradeció el tiempo que compartió con su mamá. “Hoy agradezco y honro tu vida madre, y la mejor manera es vivir la mía de la forma en que quisieras verme, buscando mi paz y mi plenitud, viviendo con propósito, sonriendo, y hoy paso a paso me reconstruyo para lograrlo..Contigo en esta y en todas mis vidas, amor de mi Alma! TE AMO Y TE AMARÉ EN LA ETERNIDAD”.

La actriz acompañó el conmovedor texto con imágenes donde se ve feliz junto a su madre.

Actores como Jesús Forero, quien en la serie personificó a su hijo, llamado ‘El tigre’, reaccionaron al post: “te abrazo madrina! Oro por ti y por el amor y recuerdo de tu bella y gran madre”. También Santiago Rodríguez, quien encarnó a Calixto y Aida Bossa, que encarnó a Patty, se pronunciaron.

