Consuelo, hermana de Andrés Cepeda, se convierte en influencer a los 72 años y hace petición

En el mes pasado, la periodista bogotana Consuelo Cepeda usó las redes sociales para contar que tras dejar de ser la defensora del televidente del canal RCN, que desempeñó por más de dos décadas, y quedar desempleada había estado en la búsqueda de un nuevo cargo, sin embargo, este proceso no habría sido fácil.

“Soy Consuelo Cepeda, hasta hace ocho meses fui la defensora del televidente al canal RCN. Tengo 72 años y ha sido muy complicado encontrar un trabajo a pesar de las ganas, de la buena salud, del profesionalismo y de la experiencia. Por lo tanto, me dirijo a la feria del empleo organizada por la Secretaría de Desarrollo del Distrito. Aquí voy para verificar si es posible conseguir trabajo a los 72 años”, dijo en un video que grabó desde un Transmilenio y publicó.

Ahora trasciende que la búsqueda sigue sin dar frutos, pero Consuelo, quien se mantiene activa en las redes tiene un plan que no solo la llenaría de satisfacción profesional, sino también en lo personal.

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés, será influencer y ayudará a adultos mayores

Consuelo, quien hace unos días celebró que su hermano menor Andrés Cepeda recibiera el Premio Grammy Latino por su álbum Bogotá, recordó que fue su madre la que inspiró la canción que le dio el nombre al trabajo, al tiempo que reveló que ella hacía trabajo social con personas de edad, a quienes visitaba.

“Ella se iba los jueves a visitar personas a los ancianatos”, contó en el video que Consuelo subió a su Instagram y luego detalló su decisión.

“Mi inspiración hoy para contarles que Andrés no solo obtuvo Grammy ... sino (para decirle a su madre) que su hija Consuelo, que no se preocupe por mí, que estoy autoempleada y a partir de hace unos días soy la defensora de las personas mayores”.

Posteriormente, la periodista explicó como será su defensa en la mencionada población, evidenciando que lo hará desde lo digital y por ello, se convertirá en una generadora de contenido, para lo cual, primero tendrá que prepararse.

“Soy Consuelo Cepeda, tengo 72 años y voy a comenzar a estudiar… Hace como nueve meses me quedé sin trabajo y ante las circunstancias, decidí autoemplearme, pues voy a hacer voy a ser mi propia jefe, voy a ser mi propio trabajo. Y decidí convertirme en generadora de contenido con propósito, voy a ser la defensora de las personas mayores”, dijo la periodista en su más reciente publicación, donde luego presenta al que será su profesor en materia digital “¿Será que lograré a los 72 años? aprender a manejar todo este negocio de la redes sociales? tengo mi coach, mi profesor; se llama Juan Pablo Correa“, a quien luego le pregunta si cree que alcanzará su meta.

El joven que impartirá el conocimiento a Consuelo contestó en cámara la pregunta: “por supuesto, créame que yo sé que usted puede lograr este objetivo, ser parte de la tercera edad, no quiere decir que estén inhabilitadas las personas para lograr lo que quieren; todo lo contrario están en una edad con mucha lucidez. Feliz de acompañarla en este proceso y sé que usted va a poder cumplir con todo este objetivo que usted tiene”, dijo el instructor.

Consuelo se mostró entusiasta en su nuevo empeño y pidió que la sigan en sus redes. “Vamos con toda, necesito que ustedes me sigan... vean y comprueben que si es posible a los 72 años aprender a ser una buena influencer.. los adultos mayores necesitamos tener nuevos propósitos”.

Rodrigo Candamil, Valentina Lizcano, Mónica Fonseca, Adriana Romero y Amparo Peláez, entre otros, reaccionaron con emoticones de aplauso y felicitación a la publicación, de quien fuera la defensora del televidente del canal RCN hasta el comienzos del 2025.

La publicación ha obtenido miles de likes, algunos corresponden a alumnos de Cepeda que recuerdan que la tuvieron como profesora y le expresan su admiración y agradecimiento.

