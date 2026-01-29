Tarot de Mavé del 26 de enero al 1 de febrero: lectura para Leo, Virgo, Libra y más

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Leo

Sobre su relación amorosa, usted es consciente de que se puede volver incisivo y abonar el terreno para la pelea… Reconoce que a veces no es fácil estar a su lado por su mutismo, preocupación alrededor de todo e impaciencia. No necesita que lo pongan en el banquillo contra la pared, para darse cuenta de sus desaciertos, que no son graves. Haría bien en desterrar la culpa ¿Qué piensa? Velas rojas, muchísimas velas rojas.

Tarot para Virgo

La mayoría de edad no coincide necesariamente con la edad cronológica: hay personas inmaduras de 50, 60, 70, 80 y más años… Van por ahí, desorientados y egoístas, haciendo de las suyas, sin preocuparse por las consecuencias de sus actuaciones y dan mal ejemplo… Habría que ignorar lo que dicen, sin detenerse en sus autoritarismos y payasadas; se volverán invisibles para usted. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Libra

A bordo de sí mismo buscará las razones de su ansiedad que no dependen sólo del ambiente; necesita llenar vacíos emocionales de manera inteligente para no hacer cosas a la loca cada vez que sienta el hueco. El año pasado el afán y la improvisación le dejaron una cadena de errores que no ha podido reparar ¿Qué piensa? Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche, sin falta.

Tarot para Escorpión

De acuerdo con el cinco de bastos del Tarot usted sólo cree en los hechos; de la mera teoría se distanció hace mucho tiempo… Siente -no es el único- que habita en un mundo de mentiras; en el día a día lo normal es correr velos, quitar telarañas y restregarse los ojos para ver con claridad. Una claridad urgente que busca con el fin de no seguir en las tinieblas. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

Muchos esperan sus palabras con interés; saben que usted no es un charlatán; habla después de pensar, no lo hace a la ligera, no aumenta la confusión que arrastra a muchísimos. A mediados de la semana, probablemente el miércoles, sus intervenciones sensatas cambiarán el curso de las cosas en el trabajo, en oposición a la verborrea que se había vuelto el pan de cada día. Velas blancas, muchísimas velas blancas.

Tarot para Capricornio

Lo preocupa el escenario de guerra en que se está convirtiendo el mundo; la sin razón… Al mismo tiempo, reconoce que también hay hazañas creadoras en la ciencia y el arte que elevan el espíritu. La belleza sigue en la veracidad de las palabras que muchos pronuncian, en los colores del atardecer, en la risa compañera, en la fuerza de las manos. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.