Tarot de Mavé del 26 de octubre al 2 de noviembre: lectura de cartas para Leo

GÉMINIS: Algunas personas improvisan tribunales de la inquisición para juzgar a los demás y condenarlos desde la envidia y la superioridad moral… Es muy cómodo hacer esto acomodados en el sofá, sin arriesgarse ni exponerse, como sí hacen quienes participan en este mundo y no ponen contra la pared a las personas que se comprometen a vivir.

Tarot para Tauro

Gracias a su organización, que le tuerce el cuello al caos, su casa y su trabajo marchan. Usted confirma la importancia de seguir un método, sin desviarse, hasta lograr el cometido; no vuela como la mariposa vagarosa… Se le ha ido la mano en la exigencia, al punto de que sus indicaciones se volvieron regaños. Así, el orden se convierte en tiranía y hay muchos tiranos ¿Qué piensa? Una vela blanca durante los siete días de la semana.

Tarot para Géminis

Sus relaciones familiares son territorio minado; no sabe si aparecer o desaparecer, hablar o callar; no sabe. Se esmera en actuar con delicadeza sin aruñar, ni acosar, sin hacer comentarios burlones u ofensivos. El grado de sensibilidad de sus parientes es máximo y por cualquier comentario explota el volcán. Mantendrá, entonces, la distancia lejos del fuego que arde y quema. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Cáncer

Usted piensa que la salvación es recurrir al arte que expresa lo sublime y mejor de los seres humanos; el arte inspira, emociona y confirma cómo los rayos de luz del paraíso siguen iluminando socavones. En palabras de Krasznahorkai, el nuevo Nobel de Literatura: “En medio del terror apocalíptico es urgente reafirmar el poder del arte”. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Tarot para Leo

Le dicen que es radical… Si por esto se entiende ser extremo, atrincherarse en una orilla y negar la existencia de otros, no lo es. Si se entiende por radical diferenciar lo que está bien y está mal y tomar posiciones, algo inusual, en la nueva normalidad, sí lo es. Esta última acepción de la palabra radical es la que corresponde a su forma de ser y actuar. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Virgo

La vida es bella, independiente de los conflictos, hambrunas, cumbres borrascosas, crisis climáticas, desaciertos políticos y enredos… Es un milagro estar en el mundo, transitar el día y llegar a la noche. Le disgustan sobremanera las quejas, que entre solemnidad y aburrimiento, apuntan a que la vida es una hartera. Usted encarna el espíritu Dionisiaco: “tiene la capacidad de afirmar la vida en toda su imperfección”. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Libra

El ocho de bastos del Tarot resalta su coraje… Pocos lo apoyan, mas bien, se quedan mudos, cuando tiene que exponer sus puntos de vista, generalmente polémicos, en auditorios alebrestados. Usted, en cambio, actúa con entereza, al lado de quienes acompaña de manera incondicional, como pasará esta semana después del jueves. Velas rojas, muchas velas rojas.