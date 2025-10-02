Tarot de Mavé del 29 de septiembre al 05 de octubre: lectura para Aries, Tauro y más

Resume e infórmame rápido

En esta lectura encontrarás predicciones sobre el amor y las relaciones, consejos para el dinero y las finanzas, así como advertencias y guías para tu salud y bienestar durante la semana.

GÉMINIS: La lluvia no cae a pesar de las rogativas en los campos, volvieron los incendios… Circula la idea -no es apocalíptica- de que este mundo, cuyo origen fue el jardín de las delicias puede terminar convertido en una bola de fuego. Algunos, cobijados por los datos de la ciencia, sostienen que es muy tarde para frenar la destrucción. Usted piensa que la humanidad todavía puede parar la carrera suicida. Foto: Cortesía

Tarot para Aries

Según algunos usted es inestable pues cambia sus estrategias y objetivos, lo cual no es un defecto; al contrario, es una virtud en estos tiempos. Es flexible para adaptarse a situaciones inciertas, a muchas encrucijadas. Mientras varios se paralizan en medio del abatimiento y desisten, encuentra fórmulas originales y audaces, algunas inverosímiles, para no dejarse encerrar… Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Tauro

Redujo su actividad social para estar con pocas personas con quienes se siente acogido y comparte con franqueza sus anhelos y opiniones sobre muchos temas … Hace algunos años había más personas pero con ellas no tenía la buena compañía que hoy tiene y le hace la vida amable; menos es más. No está rodeado por una multitud pero hay manos solidarias que lo apoyan. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Sus sueños son exaltados, tal vez por lo que vive todos los días en un mundo que no encuentra la paz. Están llenos de conversaciones con personas diversas en las que usted defiende causas nobles con fervor y también defiende a otros. De acuerdo con el As de copas, esto no pasa solamente en sus sueños sino en su vida real. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

En su mente hay un millón de cosas; usted se afana, los días son cortos para terminar lo pendiente. Además de las tareas acumuladas -un montón de tareas cotidianas- tiene una colmena de emociones que desde hace rato zumba en su cabeza con un ruido ensordecedor. Son demasiadas emociones que urge entender. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

De acuerdo con la Muerte, el arcano número XIII, es inevitable no pensar en la muerte, en esa realidad… De pronto, usted se descubre repasando su vida con la esperanza de que sea larga y que cuando el final llegue pueda confesar que ha vivido. A pesar de las tempestades y las caídas, de las traiciones y desilusiones que ponen a temblar, la vida es lo mejor que tiene entre sus manos. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

Tarot para Virgo

Desde su punto de vista habla claramente pero si se escucha con atención usa en sus conversaciones, por ejemplo, demasiados diminutivos y adjetivos con el fin de suavizar el tono y el alcance de sus palabras para que no sean tan agudas ni vayan tan adentro. Y por eso, algunos sostienen que no habla claro ¿Qué piensa? Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.