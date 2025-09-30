Tarot de Mavé del 29 de septiembre al 05 de octubre: lectura para Libra y más

Resume e infórmame rápido

En esta lectura encontrarás predicciones sobre el amor y las relaciones, consejos para el dinero y las finanzas, así como advertencias y guías para tu salud y bienestar durante la semana.

CÁNCER: Usted presiona demasiado con el fin de obtener resultados, tanto que lo evitan para huir de sus preguntas. Considera que el tiempo se pierde en diagnósticos exhaustivos y manifiestos de buenas intenciones, mientras las acciones se embolatan en los pasillos de la burocracia que aumenta y por consiguiente aumentan también las mordazas y los tropiezos. Dará un compas de espera… Foto: Cortesía

Tarot para Libra

A usted le fascina lo difícil; no se contenta con tareas sencillas. Se ha preguntado si vale la pena seguir enfrentando tantos obstáculos; ha sentido la soledad, peleando contra molinos de viento. De acuerdo con el As de bastos, en su trabajo, que terminará con éxito, no sólo brillará personalmente, también ayudará a muchas personas. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Escorpión

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, hay días en los que el cielo se oscurece. Usted ha cruzado los dedos con el fin de retener la esperanza que a veces se pierde entre ríos y montañas y en el centro de las ciudades... Estará claro en sus metas, resuelto y alegre, y confirmará cómo la oscuridad, que entristece, no dura toda la vida. Una vela amarilla durante los siete días de la semana.

Tarot para Sagitario

Los ególatras están agotando su paciencia… Diariamente alguno de estos personajes, sedientos de elogios y convencidos de que tienen la razón, busca imponerse, ser el centro de atención. Los ególatras predican la igualdad, reconocer y tener en cuenta al otro, pero su práctica es contraria; se sienten únicos y mejores, por encima de los demás. Y en lo que a usted respecta ya no lo engañan. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Capricornio

Vivimos en un mundo enfermo; no en vano las guerras, los crímenes que vemos en directo y nos avergüenzan, el sufrimiento de tantos, expulsados de sus territorios, obligados a pasar hambre y condenados a muerte. El sol sale pero no ilumina las mentes de los poderosos, obsesionados en hacer daño. Diariamente nos levantamos con el peso del mundo a cuestas, a enfrentar lo que parece sin remedio. Usted reflexionará sobre esto. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Acuario

Así le insistan en que debe tomar posición y pronunciarse, no dirá ni mu sobre lo que sucede, hasta tener claro lo que piensa… A pesar de tanto blablablá, las mismas cosas siguen pasando; no se corrige el rumbo, hacia la felicidad y los indiferentes aumentan. Reconoce que falta mucho por hacer; usted hará muchas cosas. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

Usted se ha preguntado con insistencia si ha hecho las cosas bien, si las hubiera podido hacer mejor; ha dudado de su coraje y perseverancia… No debería poner en tela de juicio lo que hace con seriedad y compromiso. No hay razón para que los comentarios de algunos, motivados por la envidia, le quiten el piso ¿Qué piensa? Velas amarillas, muchas velas amarillas.