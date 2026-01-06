Tarot de Mavé del 5 al 11 de enero: lectura para Capricornio, Acuario, Piscis y demás

Leo: La próxima un cambio en tu vida laboral Foto: Archivo Particular

Tarot para Capricornio

De acuerdo con el dos de espadas del Tarot, su primer arcano, el ambiente de los últimos meses fue convulsionado: intransigencia, inconformidad, peleas. En medio de las corrientes usted trató de no oír tantas voces destempladas que enloquecían, alboroto duro… Su propósito para el 2026, un año que dará luz como las luciérnagas, será cuidar el ambiente, mantener la serenidad, pensar. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Acuario

Usted es optimista. Su optimismo es inteligente; no es tontería positiva como esos globos de color rosa en los que viajan algunos… Consciente que a nivel planetario estamos bordeando el precipicio, en la noche del 31 sintió que iremos hacia un futuro mejor en el que “las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra”. Su pálpito esperanzador lo llevará a actuar; hará parte de la transformación del mundo. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Piscis

De acuerdo con el cuatro de espadas del Tarot, su tercer arcano, en los últimos días del año, conmovido por tantos mensajes entrañables que circularon, usted, igual que muchos, ratificó que lo más importante es el afecto. El afecto, definitivo para paliar la violencia del mundo in crescendo, el pesimismo y la fatiga y la amenaza de caer en el pozo. El afecto, de la mano de quienes lo acompañan. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Aries

La pasión lo guía; a veces le ha quemado las yemas de los dedos, como le sucedió hace poco. Le ha traído gozos y dolores y amores tempestuosos; no lo puede negar… Le ha dado un tono recio y peso a sus palabras, por lo que sus oyentes, así sean casuales, recuerdan lo que usted dice. La pasión también lo hace dar pasos de gigante, con botas de cien leguas, para lograr metas altruistas; no son fáciles. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Tauro

Su eterna preocupación regresa: que su creatividad no se agote y se le ocurran cosas más allá de los lugares comunes y tonterías que se repiten sin ton ni son… Es difícil tener ideas geniales, opiniones lúcidas, desatar el nudo de los problemas y descubrir las raíces de ese árbol que sobrevive en la gran ciudad; es difícil alejarse de la costumbre que no le da cabida a la imaginación. Usted no se ahogará en la rutina oyendo las mismas voces, haciendo las mismas cosas. La vida te dará sorpresas, sorpresas te da la vida. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Géminis

En la última semana del año, de acuerdo con el seis de bastos del Tarot, usted diseñó estrategias para aliviar su situación financiera, sobre la que se detuvo con seria preocupación… Vio, entonces, lo que debía hacer y pronto con el fin de solucionar tantos dolores de cabeza… Se quitará del cuello la cadena de faltantes y deudas, un verdadero espanto. Velas amarillas, muchas velas amarillas.