Tarot de Mavé del 6 al 12 de octubre: lectura de cartas para aries, tauro y más

Tarot para Aries

De acuerdo con el seis de copas del Tarot, desde su punto de vista ha buscado lo mejor para todos con prudencia… Algunas personas cercanas se han sentido observadas constantemente, invadidas en su intimidad, cercadas por sus opiniones, importunadas con sus preguntas y frenadas con sus advertencias. Y le están diciendo con sus gestos que debería estar al margen ¿Qué piensa? Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Llegó el Otoño con su “melancolía musical, el cielo blanco, los árboles pelados, las figuras encorvadas de los transeúntes que avanzan contra el viento”. Es buen tiempo para pensar y hay que pensar en muchas cosas y prepararse para el aquelarre del 31 que convoca a los espíritus del bosque entre pinos, carboneros, gaques y cucharos. Ojalá este mes de Octubre no se estropee con más guerra y el cinismo de los vanidosos… Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Le preocupa la forma cómo otros puedan reaccionar a sus opiniones y actuaciones ¿Las entenderán o las tomarán a mal y se alejarán? Algunas veces algo de esto ha pasado; por el momento las personas a su alrededor serán desprevenidas y receptivas, de manera que su miedo a ser cuestionado e ignorado se quedará sin fundamento… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Cáncer

Sigue sin tomar decisiones. Le da susto alterar el orden que funciona, incomodar a alguien y no le gustaría que lo criticaran… Pensar así es muy ingenuo. Sus decisiones necesariamente cambiaran el paisaje e incomodarán a quienes han obrado de manera inescrupulosa; usted los pondrá en evidencia y que rindan cuentas. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

Algunos comportamientos del genero humano desconocen lo aprendido por generaciones; siguen de manera ciega y sorda replicando el dolor, produciendo incluso más dolor. Al pensar en esto levantarse de la cama cuesta; es fácil caer en la desesperanza. Por eso su decisión de hacer una lista de cosas importantes que den cuenta de los avances de la humanidad, que también hay. En palabras de Almudena Grandes: “No tiene sentido llorar sobre los platos rotos de la crueldad y la barbarie, el egoísmo y la estupidez humanos”. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Virgo

Su poder de convicción es grande; muchas personas están dispuestas a seguir a su lado con lo mejor de sí y seguras de llegar a la meta. De acuerdo con el tres de espadas del Tarot, su único arcano, aparecerán en el camino obstáculos grandes que no puede minimizar… Usará, entonces su ingenio, para evitar el derrumbe, saltar por encima de las rocas y seguir Victorioso. Velas rojas, muchísimas velas rojas.