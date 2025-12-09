Tarot de Mavé del 7 al 13 de diciembre: lectura para Sagitario, Capricornio, Acuario y demás

GÉMINIS: Tomar la vocería de otros -como en su caso- para defenderlos, acarrea sinsabores… Varios han salido corriendo y lo han dejado solo, peleando por causas que comparte pero no son exclusivamente suyas… No se quedará quieto como las estatuas, sin hablar y sin moverse. Seguirá llevando la vocería para ser fiel a su esencia como defensor de grandes causas. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Sagitario

El final del año es como el fin del mundo… Hacer todo a la carrera, antes de que suenen las doce campanadas del 31, después de la parálisis, donde la norma fue mirar al techo con los brazos cruzados. A sabiendas de que empezó diciembre con su alegría, usted seguirá a un ritmo razonable, muy lento para algunos. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Capricornio

Usted empezó este año con la idea de que dejaría atrás gruesos problemas y disfrutaría… Ha sido, en cambio, un año de encrucijadas y desfiladeros; volvieron a zumbar viejas dificultades y algunas relaciones personales complicadas lo obligaron a caminar como pisando huevos. El Rey de copas del Tarot, su único arcano, confirma que ha llegado hasta aquí vivo y sano. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Acuario

Quiere hacer muchas cosas el próximo año a pesar del pesimismo de quienes lo rodean; sus premoniciones lo desaniman hasta el punto de concluir que no se puede hacer nada… Realizar sus proyectos supone un gran esfuerzo -lo sabe- , pero lo anima mirar el horizonte y descubrir prados verdes con flores de tiempo, rojas, amarillas y naranjas que brillan al amanecer. Usted no enterrará la cabeza en un hoyo. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Piscis

Sus propuestas avanzadas no tienen el respaldo de la mayoría que busca el camino fácil, sin cuestionar nada; aceptan lo que pasa con docilidad en lugar de pegar un grito. Usted aprovechará las fiestas para tomar distancia y que sus críticos de costumbre -hablan pero no ejecutan- entren al ruedo, sin más excusas, con el fin de hacer; levanten la voz, reclamen y protesten. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Aries

Llegó la navidad con sus noches de paz, noches de amor, tamborileros y tutainas… A pesar del desenfreno comercial esta es una época distinta que esperan con impaciencia los niños y también los mayores, para quienes la navidad chispea como luces de bengala. Habrá esperanza frente al pesebre que evocará como siempre la fe y la solidaridad que mueven montañas. Diciembre lo ilusiona. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Tauro

La terquedad lo vuelve taciturno e irascible hasta que logra superarla: usted resuelve los problemas sin quedarse paralizado en el mismo punto y el camino se aclara. Esta semana reconocerá cómo las personas cercanas, que también lidian con su terquedad, le ayudan a vencerla a pesar de su negatividad y mal humor. Sin su ayuda no podría quitarse la camisa de fuerza de la terquedad. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.