Tarot de Mavé: lectura de cartas del 26 de octubre al 2 de noviembre

Tarot para Escorpión

Usted es franco en sus puntos de vista y expectativas; comparte su conocimiento y experiencia y trabaja en equipo en busca de logros colectivos; huye de los rincones en donde el egoísmo se incrusta. Algunos siguen sin mostrar sus cartas y hacen acuerdos debajo de la mesa… Soldado avisado no muere en guerra. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

Usted procura el buen entendimiento aunque deba hacer malabares para lograrlo; tampoco ejerce la critica despiadada que acaba con honras y famas. En su vocación conciliadora -admirable por cierto- a veces se le va la mano: por temor a desatar peleas y evitar conflictos consiente malentendidos y después se siente mal, muy mal. Tendrá esto en cuenta. Velas rojas, muchas velas rojas.

Tarot para Capricornio

Para concentrarse en sus proyectos usted se alejó del ruido y la camorra; también se alejó de los desastres que zarandean al mundo. Lejos del mundanal ruido ha disfrutado los beneficios de la soledad, que no es una caverna temible; está llena de recuerdos, reflexiones y conversaciones consigo mismo y las personas ausentes. En fin, sus amigos resienten su lejanía. Velas verdes, muchas velas verdes.

Tarot para Acuario

Demasiados cambios, como saltos mortales, han revelado su singular capacidad de adaptación y otras cualidades que no creía tener, por ejemplo, su paciencia para lidiar con personas arrogantes y temperamentales, sin dejarse avasallar. A pesar de las evidencias que certifican su reciedumbre usted se siente inseguro y flaquea. No se vale. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

Usted le achaca sus dolores físicos a la edad. Si piensa fríamente es obsesivo con la salud; tiende a la hipocondría que arrastra el miedo a la enfermedad y a la muerte; está dominado por el imposible de alcanzar el máximo bienestar… Esta vez sus achaques camuflan dolores emocionales por cuenta de choques amorosos ¿Qué piensa? Velas rosadas, muchas velas rosadas.

Tarot para Aries

Usted anhela regresar a varios lugares con el fin de recordar la vida que transcurrió entre esas paredes, vivencias que lo marcaron. Siente nostalgia de antiguos viajes, de las ciudades conocidas y de las personas que aparecieron en esas geografías; algunas se fueron y otras todavía siguen sus pasos. También necesita conversar con algunos amigos a quienes no ve para saber qué ha pasado con sus vidas, qué piensan hoy y acompañarse. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.