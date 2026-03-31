Tarot de Mavé para Aries, Géminis y más: lectura de cartas del 30 de marzo al 5 de abril

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Aries

Tiene la impresión de que hablan a sus espaldas por el silencio que se hace en grupos dicharacheros si usted llega; intuye que hay rumores sobre lo que piensa y hace, algo que lo descontrola pues siempre ha preferido que le hablen mirándolo a la cara. Esta semana sabrá lo que algunos piensan y no es tan malo como se imagina. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Tauro

Usted se ha reconciliado con episodios pasados; después de analizarlos y entender razones y consecuencias, hoy sabe que puede seguir adelante, no está anclado en el pasado. Finalmente superó este apego a lo de atrás, que no fue lo mejor… Armó, entonces, el rompecabezas con realismo y su vida cambió. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Géminis

Se está enredando en problemas que no son suyos; está cargando bultos ajenos y muy pesados sobre la espalda y dejó sus proyectos vitales por ahí… Está sintiendo el desbalance de este comportamiento y la preocupación de que sus verdaderos proyectos se estanquen. Usted

sabe que lo suyo debe ser prioridad ¿Qué hará? Esa es la cuestión. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Cáncer

Varios lo buscan para conocer su opinión sobre diversos temas; lo hacen confiados en que usted habla con franqueza, buen juicio e independencia. Sus palabras no son prestadas; tampoco le interesa agradar a nadie sino ser coherente consigo mismo: esto es lo que varios valoran y admiran como lo comprobará el miércoles… Dos velas azules durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Tarot para Leo

Usted se excede en su trabajo: millón de compromisos, tareas y carreras a cualquier hora sin mostrar fatiga. El resultado de este frenesí: dolores que le recorren todo el cuerpo y dificultad para levantarse con el canto del gallo… Le enseñaron que debía luchar contra la pereza como el primer pecado capital, permaneciendo hiperactivo siempre, así no pudiera más. El cuerpo y la mente se agotan. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Virgo

Es obsesivo con el orden para contrarrestar el desorden violento del mundo por culpa de la guerra. Su orden también calma el desconcierto emocional cuando no sabe qué siente y se reconoce perdido… Últimamente usted se ha enfocado en el orden más de la cuenta, con la idea de que si su mundo está bajo control esto le ayude a sobrellevar el caos mundial. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.