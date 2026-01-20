Tarot de Mavé para Capricornio, Acuario, Piscis, Aries y más

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Capricornio

Lo normal es evitar temas polémicos -la mayoría lo son-, no contestar preguntas o hacerlo a medias y quedar bien con todos, lo cual supone estar al lado de unos u otros, según convenga. Usted es la antítesis de esto, dice lo que piensa y varias personas harán lo mismo; en un ambiente enrarecido, contaminado por traiciones y mentiras. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Acuario

A finales del año muchos proyectos se pararon; usted se olvidó de este revés y se entregó a las fiestas en cuerpo y alma. Esta semana, en la que realmente el año empieza, retomará algunos proyectos, seguro de que valen la pena. Y después de examinarlos con lupa, con el fin de no equivocarse, encontrará nuevos compañeros de trabajo. Acertará. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

No puede cambiar el mundo que cada vez se vuelve más complejo… No sabe -nadie sabe- si lograremos revertir el curso de los acontecimientos hacia formas civilizadas o si regresaremos a las cavernas con hombres pesados y rudos que empuñan el garrote. Ojalá el mundo avanzara más allá de la bravura y la guerra, de la guerra y la bravura: eso es lo que usted anhela. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Aries

Siguen aplazadas unas conversaciones decisivas en su relación amorosa… Lo asusta la reacción de su pareja y la suya también; en los últimos debates la palabra se arrebataba a la brava, las frases no se podían terminar, hubo reclamos ácidos. Su idea es empezar el año con una relación armónica para que la distancia entre los dos no sea cada día más grande. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Tauro

Usted es muy desenvuelto para referirse a los hechos que acaparan la atención: tiranos caídos al amanecer, el dominio de la fuerza, acuerdos y desacuerdos instantáneos, una suma de traiciones… Sin embargo, no se atreve a desenmascarar a quienes están cerca y han dado muestras de sus malas intenciones; no son francos ¿Lo hará? Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Sus familiares se sienten reconfortados en su presencia; usted los oye y los apoya… Corre el riesgo de entregarse por completo a este acompañamiento, ayudando a todos a resolver crucigramas de vida; no quiere estimular la dependencia y la comodidad, por ningún motivo. Es bueno caminar al lado de los suyos pero sin exagerar: esta es su conclusión. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.