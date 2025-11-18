Tarot de Mavé para Piscis y más: lectura de cartas del 10 al 16 de noviembre

TAURO: Aboga por el buen uso de las palabras para nombrar lo que pasa y también las emociones. Que las palabras salgan del fondo y derrumben muros de contención. Usted es consciente de lo que dice y dicen los demás, de la importancia de las palabras que según Roberto Burgos: “Son como las monedas: mientras más se usan menos valen y nadie sabe qué nombran, qué quieren decir”. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Escorpión

De acuerdo con su único arcano, el As de oros del Tarot, usted necesita digerir el tropel de sucesos positivos: pepitas de luz que entran por las ventanas, iluminan la vida y lo despiertan del letargo que lo tenía hibernando mientras afuera oía la algarabía. La vida lo sorprende llena de color. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Sagitario

En su trabajo para librarse del pesimismo que muchos consideran una peste, se suavizan y maquillan los resultados; lo negativo se esconde, todo está muy bien. Así pretenden mantener la moral en alto y la fe ciega… Usted escudriñará a fondo hasta encontrar certezas; no puede seguir en el falso pozo de la dicha. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

Después de estar solo, haciendo un gran esfuerzo con el fin de no claudicar, encontró manos abiertas que apoyan sus luchas ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió todo? ¿Por qué este lunes es distinto a otros lunes? A veces el destino otorga sus bienaventuranzas pero usted también reconoció, sin arrogancia, que no puede cambiar el mundo sin ayuda. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Acuario

No cree que el amor sea encontrar la otra mitad para ser felices y comer perdices; sería demasiado fácil… Cree que en el amor hay choques, a veces ganas de salir corriendo; la vida no es de color rosa. Cree que el amor es acoplar proyectos y caminar al lado sin imponer ni acosar, para que el amor sea fuerte y sonoro como el viento en la montaña entre alisos, chusques, raques y tunos. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

En sus meditaciones usted se revela como demasiado crítico o criticón… Descubre muchos defectos en las personas cercanas o que aparecen por ahí; las personas están llenas de lunares negros que saltan a la vista, es imposible ignorarlos. Se inclina a pensar, entonces, que en la madurez su percepción es más aguda, pero también su ego lo hace una persona perfecta… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Aries

No entiende por qué sus seres queridos le reclaman por su falta de atención, por no estar… Transita por los mismos espacios, comparte el sofá y entra y sale por la misma puerta, luego las críticas son infundadas… La verdad es que está físicamente ahí pero su mente está volcada en su trabajo con retos, problemas y resultados. Y los demás pasan por el lado. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.