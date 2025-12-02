Tarot de Mavé para Sagitario, Capricornio y más: lectura de cartas del 1 al 7 de noviembre

TAURO: Aboga por el buen uso de las palabras para nombrar lo que pasa y también las emociones. Que las palabras salgan del fondo y derrumben muros de contención. Usted es consciente de lo que dice y dicen los demás, de la importancia de las palabras que según Roberto Burgos: “Son como las monedas: mientras más se usan menos valen y nadie sabe qué nombran, qué quieren decir”. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

SAGITARIO

De acuerdo con el As de bastos del Tarot, su único arcano, usted sigue esperando el momento para tomar decisiones; sostiene que lo hará cualquier lunes pero el tiempo ha pasado… Se siente capaz de afrontar las consecuencias de sus decisiones, incluso si el castillo de naipes se cae. Sin embargo, lo asusta que los demás se opongan o hagan cometarios displicentes; seguramente lo harán. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

CAPRICORNIO

“Hay muy pocas personas en el mundo con las que nos sentimos conectados”… Por fortuna usted se conecta con varias personas: oye y lo oyen, piensa con ellas en voz alta, despeja su mente que algunas veces se nubla y se llena de coraje para enfrentar el futuro. En la medida en que comparte con otros hace parte de la comunidad humana; no está solo. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

ACUARIO

Le parecen mentiras lo que ve y oye; siente necesidad de rastrear la vida de verdad… Tiene la sensación de “falsedad” al ver, por ejemplo, tantas fotografías en las redes que muestran a personas siempre sonrientes que viajan por aire, tierra y mar. También aparecen grupos familiares en los que no hay desencuentros ni peleas; todos se entienden. Usted tiene razón; la vida de verdad está enterrada debajo de muchas mentiras. Una vela azul durante los siete días de la semana.

PISCIS

Quiere sentarse con las piernas estiradas a mirar el paisaje, sentir el aire, el sol, el canto de los pájaros… Además del cansancio propio de esta época, buena parte de su agotamiento se debe a que ha asumido cargas que no son suyas. Le cuelgan en el cuello infinidad de problemas; las personas siguen aliviadas, mientras a usted le corresponde encontrar soluciones, asumir responsabilidades y actuar. Qué peso. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

ARIES

No puede seguir eludiendo el futuro económico; varios conocidos están en lo mismo; la complicada realidad exige buena planeación, hacer correctivos y tener mucha prudencia… Usted ha caído en la compulsión de las compras a modo de evasión para sentirse lleno y colorear los días. Es preciso reflexionar; se acerca la furia de las compras. Una vela verde durante los siete días de la semana, sin falta.

TAURO

Se obsesiona con los problemas día y noche… Con tanta pensadera se vuelven gigantes, cosa de otro mundo, un callejón sin salida. Además siente que sus problemas son únicos, nadie pasa por lo mismo. Si los compartiera podría concluir que la gran mayoría de las personas, al igual que usted, están resolviendo el rompecabezas de la vida. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

Es un alivio llegar al final del año y ver que uno nuevo se abre paso entre los cañones de las montañas con sorpresas e interrogaciones. No importa, si como dicen algunos, no hay nada nuevo bajo el sol; todos los años son iguales. De acuerdo con el As de copas del Tarot, su primer arcano, el 2025, lleno de reveces, ha sido un punto de quiebre para la humanidad que después encontrará nuevos rumbos. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

CÁNCER

De acuerdo con el cinco de espadas del Tarot, las discusiones a su alrededor se encienden por cualquier motivo; la hoguera arde. Algunos afirman que las personas de carácter son quienes más vociferan y dominan con sus gritos. Varios especialistas hablan de los disfraces de los bravucones, de sus puestas en escena y aseguran que los bravucones en el fondo tienen mucho miedo. Usted comparte esta tesis. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.