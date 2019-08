El filme ha ganado más de 15 premios internacionales

Alejandro Landes y la aventura de filmar “Monos”

¿Por qué ha dicho que “Monos” ha sido su mayor aventura?

Porque nos llevó al límite. Es una película que los superó todos, ya que contiene menores de edad, no actores, animales, efectos especiales y digitales, además de locaciones en las que no se podía controlar el clima. Es la producción más dura que he realizado. Y relata una historia en la que la vida está en juego.

¿Cuál fue la idea inicial de “Monos”?

Monos me llega del deseo de retratar un momento que todos vivimos y es muy conflictivo, que es la adolescencia, tiempo en el que se busca pertenecer, se experimentan cambios físicos y emocionales. Igualmente quería abordar un lugar común, como la violencia, pero viéndola de una manera diferente.

¿Cómo escogió a los ocho protagonistas de la película?

Varios de los personajes no sabían a quién interpretarían. Los muchachos seleccionados pasaron por varios castings. Son actores naturales que conocía mientras realizaba la selección entre más de 800 candidatos, que luego pasaron a 30 y finalmente a ocho, que se quedaron con los roles.

¿En la actualidad es fácil hacer una película en Colombia?

El cine es un acto de fe y de tirarse al vacío. En Colombia hay respaldo ahora y para mí fue un placer hacer esta película, porque conocí jóvenes que son la sangre y el motor de esta producción. Por ellos es que vale la pena verla, porque vienen de diferentes rincones a contar su historia.

¿Alguna vez pensó en hacer la película en un país distinto a Colombia?

No, jamás. Siempre me imaginé realizando la película aquí.

¿Entre el guion y lo que veremos en la pantalla hubo muchos cambios?

Esa es la clave de la película, porque cada escena estaba planificada y escrita. Eso lo teníamos que hacer para conseguir los recursos, pero a medida que teníamos una convivencia máxima en el rodaje se logró integrar la vida de cada uno de ellos en el guion y reescribir los personajes. Además, no había una vida fuera de Monos antes y durante las grabaciones.

Ganó un premio en el Festival de Sundance y otros galardones más. ¿Esperaba ganar tantos reconocimientos para “Monos”?

Hicimos la película con grandes expectativas y ambiciones, pero lo que ha sido increíble es que, aparte de los espacios en los festivales y los premios, hemos encontrado espacio en salas comerciales. La película se estrenará en China, EE. UU. y Australia.

¿Qué fue lo mejor del rodaje?

Lo mejor fue haber conocido a los chicos que participaron en el rodaje, eso fue fabuloso. Todos estábamos muy comprometidos con la película. Además fue una gran experiencia la que vivimos y compartimos haciendo Monos.

¿Qué diferencias hay entre sus tres producciones: “Cocalero” (2007), “Porfirio” (2011) y “Monos” (2019)?

No estudié cine, pero soy muy curioso y eso lo aprendí cuando trabajé en un periódico. Mi escuela en el cine la inicié con un documental, que realicé antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Fue así como me gané una beca para escribir mi primer guion de ficción, que fue Porfirio, y ahora estamos con Monos, que ocupa mis días ahora.

¿Tiene algún objetivo de fondo el hecho de que cada actor proviene de diferentes partes de Colombia?

En realidad no era un deseo de representar la diversidad colombiana, pero surgió así, porque estaba buscando al mejor en cada papel y la idea era crear una minisociedad. Cuando los observaba en los ensayos, ellos me iban revelando sus personajes y la química que había entre ellos.

¿Qué proyectos tiene?

Ya estoy trabajando en mi próxima película con una productora en Hollywood.