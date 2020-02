La cinta ya está en cartelera

Ira Sachs desglosa “Frankie”, su nueva cinta

Redacción un chat con...

Coescribió esta historia de “Frankie” con Mauricio Zacharias. ¿Cómo la crearon?

Partimos de la idea de unas vacaciones familiares en la montaña. Luego pasamos ocho días en Sintra con un gran escenógrafo que nos llevó a todas partes. Fue como una búsqueda del tesoro. Éramos parte de nuestra película, era como si estuviéramos dentro de ella sin siquiera escribirla todavía. Hasta que me puse en el rol de director y pensé que gran parte de la historia podía suceder allí. Entonces dividí Sintra en tres pisos. La planta baja es Quinta de São Thiago, el hotel donde vive la familia. El primer piso es Pena Park, los jardines refinados bajo el castillo, que me pareció un lugar absolutamente mágico, una especie de Edén donde olvidamos la vida cotidiana, la noción del bien y el mal. Luego está la cumbre, el Santuario de Peninha, que incluye tanto la montaña como el horizonte. Esta estructura podía crear una especie de narración en torno a la cual la película girara libremente.

Podemos decir que es un retrato atípico de una mujer enfrentada a su muerte, pero no hay nada lastimero en su historia.

Fui muy amigo de la cineasta experimental y lesbiana Barbara Hammer, quien falleció de cáncer en marzo del año pasado. A Barbara no le gustaba decir que estaba “luchando contra el cáncer”. Para ella no fue una pelea, sino una enfermedad. Ella siempre me sorprendió con su pundonor que, en cierto modo, le hizo olvidar su enfermedad. Su vida no se centró en la enfermedad cuando ella tuvo que afrontarla. No estamos en un estado perpetuo de muerte, por el contrario, nos mantenemos en un estado perpetuo de vida. Hasta que la muerte golpee, estamos vivos. Para mí, el personaje de Frankie es el ejemplo perfecto.

“Frankie” también ofrece una geometría interesante con diferentes personas. Y también habla del matrimonio y de la vida en pareja, ¿por qué?

Estas parejas se encuentran en diferentes etapas de sus vidas. Está el que intercambia su primer beso, uno que planea divorciarse y otro que enfrenta la pérdida de su pareja. Uno busca establecer paralelismos en la escritura para que la réplica pueda darse de forma natural.

La película nos lleva abruptamente a la vida de los personajes y luego nos damos cuenta de sus vínculos, ¿qué buscaba con esto?

Siempre he tratado de construir historias que den la impresión de tener vida antes de la película. Es un elemento central del cine de Maurice Pialat. Como cineasta me doy mi tiempo para recoger la información necesaria para crear una relación de confianza con el espectador. Mientras, genero suficientes preguntas a medida que avanza, para crear suspenso. Porque el suspenso es lo que le habla al público. ¿Cuál es la conexión entre estos personajes y qué les sucederá a medida que avanza la historia? Incluso en un drama como este es vital encontrar un motor y una dirección.

¿Cómo se involucró Isabelle Huppert al proyecto?

Recibí un correo electrónico de Isabelle después del lanzamiento de El amor es extraño (2014). Primero creí que era una broma. Estaba encantado de saber que ella había visto la película y le había gustado. Nos reunimos por primera vez en Nueva York en 2016, luego nuevamente en el Festival de San Sebastián, donde presenté Brooklyn Village. Ella es una persona muy cálida. Tenemos muchos temas en común. A ella le gusta hablar de la vida, el cine, la familia, la cultura, los últimos chismes y el arte, como a mí. Después de un año de conversaciones me di cuenta de que había descubierto a una mujer que nunca le había visto encarnar en la pantalla. Así que la quería a ella allí.

¿Cómo fue la elección de Brendan Gleeson como Jimmy, el esposo de Frankie?

Conocí a Brendan (Gleeson) en 1999, cuando estuvimos cerca de hacer una película juntos. Había visto El general y lo encontré brillante como actor, exactamente en la línea de los actores que admiro, que nunca notas cómo van de un punto a otro. Brendan es un hombre de letras. Puede leer y pensar sobre el texto y su personaje de forma profunda. Es tanto dramaturgo como actor, considera importante ser preciso y conciso en lo que se le ofrece al espectador sin ser calculador.

¿Cómo logró reunir un elenco de primer nivel para la cinta “Frankie”?

Considero que el casting es parte de la puesta en escena y tuve mucha suerte de poder reunir a actores como Marisa Tomeir, Greg Kinnear, Pascal Greggory, Vinette Robinson, Ariyon Bakare, Carloto Cotta y Sennia Nanua, por ejemplo. Siento que he creado una especie de barco para ellos, lo que les permitió transmitir lo mejor de sí mismos como seres humanos y como actores. Como cada uno de ellos es a la vez él mismo mientras interpreta un personaje. Esto es lo que caracteriza a los grandes actores del cine: son capaces de cambiar de uno a otro sin perder al espectador.