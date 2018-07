Hará parte de la feria BURO

Juan Pablo Socarrás: “A través del diseño sí se puede desarrollar el país”

El Espectador

¿Cómo incursionó usted en el mundo de las artesanías?

A los 25 años empecé a trabajar en Artesanías de Colombia, como diseñador Junior, y ahí tuve la oportunidad de aprender y conocer todo el sector artesanal colombiano, de viajar, de escuchar las historias de los artesanos, conocer a los indígenas y afrodescendientes, y, así mismo, conocer nuestra cultura. Llegué a muchos lugares a los que muchas personas de este país no han llegado, y gracias a eso me sentí más orgulloso de mis raíces colombianas.

¿Qué experiencias lo impulsaron a crear su propia marca?

Artesanías de Colombia fue mi mejor máster; de hecho, mejor que cualquier otro que haya hecho en una universidad, pero luego me retiré, monté una fundación y mi propia marca. Ahora no solo trabajo con población indígena y afro, también con poblaciones vulnerables: desplazados, reinsertados, víctimas de la violencia y población carcelaria, en busca de una mejor calidad de vida. Esto me ha hecho pensar que lo local me llevó a lo internacional, y eso es lo que la gente está buscando, el “nuevo lujo”, que son las artesanías.

¿Cómo funciona su fundación?

A los siete años tuve cáncer y siempre quise tener una fundación que ayudara a los niños con esta enfermedad, pero al final no sabía qué hacer para tratar de mejorarles un poco la calidad de vida. Luego pensé que con mi habilidad para el diseño podría llegar a desarrollar un país diferente. Lo que hace mi fundación es darles la oportunidad a jóvenes emprendedores de que otras personas vean y aprecien sus diseños en diferentes partes del mundo.

¿Qué van a ver los asistentes de la feria Buro, este año?

Hice una alianza con la Corporación de la Mujer Colombia, ellos hacen proyectos de emprendimiento donde poblaciones vulnerables están comenzando a formarse como empresarios, los capacitan y los acompañan en todo el proceso.

¿En qué consiste la alianza?

En esta ocasión tomamos la decisión de hacer una colección inspirada en el Pacífico. Se llama Pacífico Dual, y nace de la necesidad de que las personas conozcan la fauna y la flora de esta zona, y que está impresa en los diseños, son las ballenas, las tortugas y, sobre todo, la dualidad que tiene la belleza de ese litoral. Tenemos un impacto directo en 26 empresarios, y cada uno tiene su propia empresa. Queremos ir mostrando poco a poco lo que está haciendo la corporación por el país, para demostrar que, a través del diseño, sí podemos mejorarlo.

¿Quiénes son las 26 personas que están detrás del proyecto?

Encontramos desde mujeres que se dedican a la confección, hasta empresarios que hacen productos de cuero y cosas para el hogar. Están los indígenas wounaan, del Chocó, que trabajan la madera. Hay productos de diferentes lugares de Colombia. Cada empresario significa una familia que le está apostando al emprendimiento.

En la industria del diseño y la moda, muchas veces no se le da importancia a la historia que hay detrás de los productos, ¿qué piensa al respecto?

A veces los diseñadores nos quedamos en el ego, y no tenemos la capacidad de oír. Cuando tú tienes la capacidad de entender al otro, entiendes por qué las distintas culturas hacen las cosas de la manera en la que las hacen, por ejemplo, los wayuu tejen de forma circular sus mochilas, porque hay una araña sagrada que teje la telaraña de esta forma, y no podemos imponerle otra manera. Esta es una historia que siempre traigo a colación, porque me parece muy bonita.