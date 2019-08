“Las mascotas unen a una pareja”: Lucía Aldana y Pedro Pallares

La Red Zoocial

¿En qué momento de su relación decidieron tener una mascota?

Pedro Pallares: Pimienta llegó a los cuatro meses de casados. Ella es una gata persa y nos la entregaron apenas la destetaron. Era chiquitita y me cabía en la mano.

¿Por qué escogieron una gata y no otro animal?

Lucía Aldana: Una vez estábamos donde una amiga y ella tenía un gato. A nosotros casi no nos llamaba la atención tener uno, pero este era superamoroso y empecé a cambiar ese imaginario que tenía de ellos y a buscar una gata. De ahí salió Pimienta, un amigo nos la regaló. Cuando la vi toda chiquita me enamoré de ella y empecé a tantear a Pedro diciéndole: ¿Te gustan los gatos? Y le mostraba fotos de gaticos similares a Pimienta. Hasta que un día le llegué de sorpresa a la casa con ella.

P.P.: Yo tuve un gato cuando estaba adolescente y duró conmigo muchísimos años y cuando murió atravesé por un luto muy duro. Yo no quería un animalito que me recordara a mi gatito de antes, pero cuando Pimienta llegó se volvió una fuente de alegría para nosotros. Hay que aceptar el hecho de que Dios nos presta los animalitos por cierto tiempo y deben partir.

¿Cómo llegó Misha, su otra gata?

L.A.: Llegó porque una conocida se iba del país y un día me llamó y me dijo que no podía llevarla. Con las fotos que me mandó quedé derretida. Ya veníamos pensando en conseguirle una hermanita a Pimienta, porque había creado una dependencia muy fuerte hacia nosotros. Además, si viajábamos tendría compañía y podría estar más tranquila. Misha tiene año y medio y es mucho más grande que Pimienta.

Hay estudios que señalan que las mascotas son el tercero en discordia en una relación de pareja. ¿Cómo les va con sus mascotas?

L.A.: Todo lo contrario: a nosotros nos unen más. Cuando estamos aburridos nos ponemos a observarlas y hacen gestos divertidos.

P.P.: No sabíamos de esa estadística, pero en nuestro caso no aplica. Ellas traen mucho bienestar al hogar y a nosotros como pareja.

¿Qué piensan de las personas que humanizan a las mascotas?

P.P.: He escuchado de expertos que humanizar a los animales es casi una forma de maltrato, porque un animal es animal y necesita serlo, desarrollar sus instintos. Pienso que eso no hace falta, pues son felices con ese desarrollo instintivo de lo que son, que podría traducirse en una especie de razonamiento: es lo que son y sacarlas de ese espacio no está bien. En la relación humano-animal se debe establecer qué es lo que se necesita y cómo podemos dárselo.

L.A.: Yo las considero mis hijas, porque están a nuestro cuidado, pero tampoco creo que sea correcto que las humanicen. Con todo respeto, estoy en contra de ponerles ropa e incluso collares. Tuvimos una mala experiencia con Pimienta, se me quedó engarzada en un armario a tal punto que se estaba asfixiando y menos mal la escuché y corrí a soltarla.

Hay cada vez más personas que deciden no tener hijos, pero sí una mascota.

P.P.: Considero que esa preferencia, que vemos hoy día en la sociedad, no está bien, porque finalmente las cosas buenas pasan en familia. Las mascotas vienen a ser ese complemento de alegría en el hogar, pero nunca van a ser más importantes que los hijos. No podemos asumir que esa responsabilidad es igual a tener un hijo.

L.A.: Nosotros tenemos planeado tener hijos, anhelamos que lleguen pronto, y creo que los niños que crecen al lado de los animales son mejores personas, porque desde pequeños se les inculca la responsabilidad y el cariño.

Quienes están solos dicen que una mascota les ayuda a lidiar con la soledad. ¿A una pareja cómo la ayuda?

L.A.: Ellas son un motivo de unión porque hacen unas cosas tan chistosas que yo nunca pensé que un gato fuera tan particular. Hay veces que estamos en la calle y decimos: ¿Qué estarán haciendo las gatas? Hay veces que duermen con nosotros, cuando amanecemos las vemos y hay cosas tan graciosas como que están encima patas arriba con la lengua afuera. A Pimienta, por ejemplo, se le salen las babas cuando duerme y cuando está contenta de tanto ronronear. Todo eso es motivo de unión y amor.

¿Ayuda una mascota a resolver una disputa con la pareja?

P.P.: De pronto peleas no, pero hemos experimentado con las gaticas que en momentos en que hemos estado con alguna dolencia, tal vez enfermos o incluso tristes, tienen una empatía especial por uno.

¿Y con quién se dan más, Lucía o Pedro?

P.P.: Con los dos. Lo que pasa es que las dos gatas tienen unas reacciones conmigo y otras con Lucía, pero realmente son muy unidas con nosotros.

¿Un consejo para las parejas que tienen mascotas?

Que las cuiden teniendo en cuenta lo que son, que necesitan desarrollar sus instintos. Es importante cuidarlas, asearlas, alimentarlas y cuidar su salud. Deben asumirlas como una responsabilidad.