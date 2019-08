La Red Zoocial

“Los gatos acompañan de formas indescriptibles": Paulina Laponte

Tienes dos gatos y dos perros, ¿cómo es eso?

Los dos gatos, Eureka y Tangelo, viven conmigo y los dos perritos, Canela y Teo, que aparecen en mis redes sociales y también son grandes protagonistas de mi vida, en realidad son de mis abuelos y viven en una casa aquí en Bogotá, adonde voy todos los fines de semana a visitarlos.

¿Qué le ha hecho amar tanto a los animales?

Esa sensibilidad y amor especial se despertó en mí cuando Eureka, mi gatica mayor, llegó a mi vida. Fue porque mi hermano, que es piloto, la adoptó, pero no la podía cuidar porque viaja mucho. Me pidió el favor y resulté encariñándome tanto que pasó a ser mi gata. De verdad se le despierta a uno una sensibilidad muy grande al tener el honor de convivir con un animalito.

¿Qué diferencia hay entre ser animalista y el gusto por los animales?

Un animalista debe cumplir con deberes y obligaciones que implican un cambio en el estilo de vida, porque, a diferencia de quienes tienen un gusto, el animalista defiende los derechos de todos los animales, no solo los de las mascotas.

¿Se considera animalista?

Quisiera decir que sí, pero soy responsable de asumir que amo profundamente los animales, me duele un montón la crueldad contra ellos, como la tauromaquia, pero no soy vegetariana. Sí es algo que en el último año me ha confrontado un montón y quisiera lograrlo, pero es algo que no se logra de la noche a la mañana. A pesar de ello sí procuro comprar productos que no hayan sido testeados en animales. Me falta mucho para ser animalista, por eso me defino en mis redes como pet lover.

¿Pero entonces es necesario exigirles a los animalistas volverse vegetarianos?

Si nos vamos a lo más purista del significado creo que tienen razón, porque cómo defender los derechos de los animales si come carne. Sin embargo, también creo que todas las acciones compasivas que uno pueda tener y los pequeños cambios que uno puede ir haciendo van a sumar a las causas. La gente no tiene que juzgar, porque es un proceso muy personal.

¿Se está humanizando a las mascotas?

Creo que darles afecto, hablarles como bebés o cuidarlos, como llevarlos al veterinario, no está mal. Lo que sí está mal es cuando la gente los comienza a vestir y esto les genera estrés. Cuando es más un tema de que una persona quiere ver al animalito como su hijo y esto le causa sufrimiento, eso ya no está bien. Humanizar de esa manera compromete su salud física y mental.

¿Cuál es el peor caso de maltrato animal que haya conocido?

Cuanto más me he involucrado con fundaciones, más me doy cuenta de la barbarie a la que puede llegar el ser humano y eso me afecta demasiado, duro días muy afectada. El caso que más me ha marcado, especialmente porque me mandaron fotos, que no pedí, fue una perrita que fue empalada. Le rompieron todos sus órganos. Ver esas fotos de un ser que solo da amor y es tan indefenso, es lo más injusto y doloroso. Eso me parte el alma y me llena de impotencia. La perrita al final no sobrevivió, eso es lo más duro.

¿Por qué una mascota puede hacer feliz a una persona?

Por muchas razones. Hay estudios que demuestran que ayudan a combatir la depresión y la soledad. Son seres que nos enseñan a ser más compasivos, empáticos, nobles de corazón y sin duda mejores personas. Además, son seres que te aman por lo que tú eres, no por tus títulos, ni por lo que has logrado en la vida, sino por lo que eres como ser y eso no tiene precio. El llegar a la casa y verlos esperándote eso le da un sentido a la vida. El amor de ellos es puro.

¿Qué es lo mejor de tener gatos?

Para mí son maestros zen y del mindfulness, es decir, en estar aquí y ahora siempre en el momento presente. Son animales supremamente inteligentes y ágiles con maneras particulares de demostrar su amor y afecto: el amar sin invadir y vivir sin depender. Son seres que con su silencio nos acompañan de maneras indescriptibles. Se dice que son seres que limpian las energías y sus ronroneos son sanadores, y creo que así es.