Las primeras mascotas de Melissa Martínez

¿Cómo llegaron Mate y Molly?

Los dos son bebés, llegaron a la casa hace unos meses. Yo nunca había tenido mascotas y un amigo en Barranquilla me los ayudó a conseguir. Primero tuve a Mate y luego de la Copa América, junto a Matías Mier, mi marido, conseguimos a Molly para que se hicieran compañía.

¿Qué la hizo decidirse a tener mascotas?

Los más importante es que ya llevaba tiempo viviendo con Matías y ya teníamos repartidas las responsabilidades. Creo que antes era complicado tener una mascota sola, pero si hubiera sabido desde antes que iban a ser tan buenos compañeros, tiernos, dulces y que me iban a llenar de tanta alegría, toda la vida hubiera tenido perros. Desde que ellos están aquí, esta casa se siente más llena, hay más actividades relacionadas con ellos. Siempre hay algo por hacer con ellos y llena el corazón.

¿Han sido grandes los cambios en su vida?

La rutina cambia totalmente. Antes, si tenía un noticiero de última o primera emisión, no me preocupaba; ahora siempre me inquieto, estoy pendiente de los horarios de las comidas de ellos y de estar en la casa en esos momentos, porque ellos se desesperan cuando no hay nadie en la casa. Para mí es importante que sean sanos, entonces van dos veces al día a hacer ejercicio y además tienen entrenadora.

¿Cómo tratan el tema de no humanizarlos?

Creo que los perros son perros. Recuerdo que las primeras veces que llegábamos de la calle estaba pendiente de las patas, de peinar a Mate y de las pulgas, pero luego pensé que tenía que dejarlo ser perro. Veo gente que los saca en coches y no entiendo. Ellos tienen que salir y ensuciarse. Yo los llevo a bañar bastante porque duermen conmigo abrazados, pero son animales y así hay que tratarlos, educarlos, para que ellos sean obedientes y tranquilos. Como tengo tantas amigas con bebés, espero que ellas los puedan traer y no tengan un comportamiento agresivo. Ese es el trato y la educación que les damos.

¿Tenerlos no la ha sensibilizado más hacia los animales?

Apenas llegó Mate les perdí el miedo a muchos animales. Ahora me encuentro un perrito o gatito y me sensibiliza mucho. Había cosas que no me tocaban tanto como ahora, al ver a un animal en la calle. Si bien no adopté perros, lo hice única y exclusivamente por el tamaño de los que estaban para adoptar. Quería perros muy pequeños, porque era mi primera experiencia. Seguramente, en el futuro tendré hasta seis. Eso depende del tamaño de la casa en que viva.

¿Por qué escogió perros y no gatos?

Porque nunca he tenido una cercanía con los gatos. Son muy independientes y a mí me encanta sentir que los animales me necesitan y eso me lo dan los perros. Ellos te muestran su afecto y amor en todo momento.

¿Ha habido algo especial que le haya pasado con ellos?

En la vida uno tiene subidas y bajadas, y creo que hubiera sido más fácil manejarlas si en mi casa de verdad hubieran tomado la determinación de tener perros, porque desde que Mate está con nosotros no he tenido una noche triste o de soledad, ni de nada. Mi marido también los adora y le encantan, muere por ellos, y eso nos ha unido como familia. Creo que este es también un primer paso para adquirir una responsabilidad mayor, para dar el siguiente paso, que es tener bebés.

