Mauricio Ceballos: “El despecho llega siempre a la misma conclusión”

El Espectador

Acaba de estrenar “Estoy mamao”. ¿De dónde salió este tema?

Esa canción es de mi autoría y la lancé hace dos meses, y por fortuna va llegando a los tres millones de visitas. Con este tema me he dado cuenta de que mi música les gusta tanto a la juventud como a los adultos. La letra lo primero que dice es: “Si hablaron de Dios, cómo no van a hablar de uno”.

¿Cómo fue el proceso de composición de este tema?

Se me vino a la mente la existencia de la gente que le juega a uno doble, y ahí fue saliendo. En el proceso tardé como una semana.

La canción tiene un acompañamiento musical importante. ¿Cómo logró eso?

La producción se realizó bajo la supervisión de Johan Úsuga, en Medellín, y lo que quisimos hacer fue incluirle requinto, acordeón, trompeta y bajo, entre otros elementos que hicieron que se sintonizara dentro del sonido popular de la época.

Usted nació en Bello, Antioquia. ¿Cómo era su entorno familiar?

Soy el menor de ocho hermanos. Comencé trabajando en una fonda en Bello y ahí pedía la oportunidad para que me dejaran cantar un fragmento de algún tema. Con el tiempo me convertí en el artista principal del lugar y ese fue mi comienzo.

¿Cuál fue la primera canción que grabó?

Lo primero que grabé fue Conquistaré, al que le siguió La traicionera, que se convirtió en mi primer éxito y que me abrió muchas puertas.

¿A quiénes admira en el ámbito de la música popular?

Escuchaba mucho a Jhonny Rivera. También estaban en mi entorno Luisito Muñoz, Luis Alberto Posada y Darío Gómez, que son la base de nuestro género.

¿Cómo ha cambiado la música popular?

Ha cambiado mucho, y por eso decimos que la de ahora es la nueva ola. Creo que la letra permanece, pero el acompañamiento es un poco más norteño en este tiempo. Lo que pasa es que el despecho siempre llega a la misma conclusión.

Su lema es “Puro sentimiento”. ¿Cuándo nació esa frase?

Me tocaba acompañar mi nombre de Mauricio Ceballos con algo más para que se identificara con el género popular y pensé que “Puro sentimiento” era una buena opción, y la frase se quedó conmigo.

Los temas anteriores a “Estoy mamao” son “Me pego mis tragos” y “Los dos la quisimos”.

Así es. Esas dos canciones fueron muy exitosas durante 2017, aunque estoy muy sorprendido con mi nueva canción, porque ha escalado muy rápido.

¿Qué proyectos tiene?

Estoy trabajando en un nuevo lanzamiento. Voy a cantar una canción con Álex Manga, quien era vocalista de Los Diablitos del Vallenato.