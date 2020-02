Cofundadora de Femme Jam

Melissa McMillan: “La música ha sido parte de la resistencia social”

Redacción un chat con...

Tiene un largo y nutrido recorrido en la industria musical. ¿Cuándo descubrió que su pasión era la música?

A una temprana edad. Mi madre dice que canté antes de hablar, pero fue hasta al bachillerato cuando supe que tenía un talento, porque me uní al coro y empecé a cantar frente a la gente y la reacción que tenían al escucharme siempre era positiva. Eso me enseñó que tal vez sí tenía un talento y debería perseguir una carrera profesional.

Decidió estudiar jazz. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? ¿En algún momento pensó que la música no era su destino?

Lo que más me marcó durante todo mi proceso musical fue mi paso por la universidad. Me sentía inferior, porque nunca había tomado clases de música y al llegar todos mis compañeros eran buenos, así que yo siempre estaba atrasada respecto a ellos. Estuve mucho tiempo practicando para llegar al mismo nivel que tenían. Creo que trabajar mucho más me hizo más resiliente y esforzarme más.

¿En qué momento definió que su línea musical se iba a regir bajo las influencias del jazz, R&B y el pop?

Yo diría que fue porque crecí escuchando jazz, así que tenía una gran influencia del pop y R&B. Cuando llegué a escribir música todo fluyó de manera natural, así que tomé la educación que había recibido y empecé a moldear mi estilo.

¿Le gustaría incursionar en otros géneros?

No, yo me siento bastante segura de que encontré mi voz, mi lugar y donde debo estar.

¿En qué consiste su proyecto Femme Jam?

Es una sesión mensual improvisada de jam dirigida por mujeres en Brooklyn. Nosotras tocamos todo tipo de música y básicamente queremos hacer que las mujeres tengan un lugar seguro para que pueden tener un contacto en redes. Muchas veces la música puede ser un club de voces, así que queremos nivelar el campo de juego.

¿Cómo se convirtió su música en un referente de la resistencia y protesta pacífica? ¿Siempre quiso que fuera así?

No necesariamente quise que fuera así. Me mudé a Nueva York y me uní a diferentes grupos que, creo, me ayudaron a unir mis habilidades musicales y mi activismo social. Muchas veces ser parte del activismo social y la política puede ser muy difícil y exigente, así que es útil inyectarle alegría a ese proceso, así nos podemos mantener con energía y seguir impulsándonos hacia adelante.

¿Cómo generar un cambio a raíz de la música?

Creo que la música ha sido parte de la resistencia social y el movernos hacia adelante. Hay un músico que siempre dice: “Cuando la música es fuerte, el movimiento también lo es”, y creo que esto es porque todos tienen un oído para la música, bien sea que lo hagan profesionalmente o no. Muchas veces estamos protestando o uniéndonos como una comunidad y la música es el espacio perfecto para entender esto.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración a la hora de cantar y componer?

Mi experiencia de vida y la de otras personas es adonde voy cuando quiero escribir. Yo quiero escribir sobre la experiencia humana, bien sea directamente relacionada con el activismo o no. Cuando canto trato de conectarme con mi público para que se sienta cómodo, como si uno les estuviera contando una historia. Es una responsabilidad como artista hacer que ellos se sientan como que van en una travesía y uno es el líder.

Desde su primera canción hasta la última, ¿cómo ha evolucionado musicalmente?

Cuando comencé a escribir mis canciones eran un poco más básicas, después de estudiar jazz, empecé a infundir unas armonías y ritmos más complejos que tiene este género.

¿Qué nos puede decir de “The View”, su más reciente tema?

La escribí después de tener una discusión con un ser querido. Estaba enceguecida con su reacción conmigo porque fue muy difícil e hiriente. Cuando la escribí me di cuenta de que era una canción acerca de la resiliencia humana, cómo somos muy fuertes cuando enfrentamos problemas, cómo nos elevamos por encima de ellos y seguimos impulsándonos, por eso la letra dice “me voy a acostumbrar a la vista”.

¿Cuáles son los próximos proyectos que vienen para Melissa McMillan?

Me gustaría entrar al estudio y lanzar todo un álbum. Hasta el momento he hecho algunos EP, así que el tener un proyecto completo y un álbum que cuente una historia de principio a fin, que incorpore todo lo que he trabajado especialmente desde mis diferentes viajes, sería la meta en últimas.