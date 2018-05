Lanzó a la vez sus álbumes cuarto y quinto

Naty Botero, resurge desde la música y el baile

El Espectador

Acaba de presentar “Rompe” y “Lloré de felicidad”, dos canciones de la segunda parte de su más reciente trabajo discográfico. ¿Por qué lanza dos temas?

Ambas canciones son muy buenas para comenzar esta parte del álbum, porque las dos son muy bailables y son de resurrección, de nacer de las cenizas. Quería volver a sentirme sensual con mi poder femenino.

Comencemos hablando de “Lloré de felicidad”.

Es una champeta sobre el despecho. Es muy alegre y llena de felicidad. El video fue grabado en el Carnaval de Barranquilla para obtener la mayor cantidad de emoción posible. Traje a Charles King desde el Palenque de San Basilio y lo puse a perseguirme por toda la Batalla de Flores. Esta canción hace parte de In Love.

A propósito, ¿cómo invitó a Charles King a ser parte del tema?

Desde hace mucho tiempo queríamos hacer algo juntos. Siempre lo había admirado. Resulta que esa champeta se compuso sólo para mí, pero quería cantarla con él y me enteré de que venía a un concierto en Bogotá y me conseguí un concierto en cinco minutos para que pudiéramos grabar.

¿Fue fácil enfrentarse a una champeta?

Es la canción más fácil que he hecho en toda mi carrera. Escuché la pista, que tenía guitarras y una especie de acordeón, y sin escribir ni una palabra en un papel, la letra salió de una, en frente de un micrófono.

“In Love” es el nombre que escogió para esta parte del disco. ¿Por qué?

In Love es precisamente encontrarte con tu amor propio, sentirte bien con Adentro el amor, que sin ir más lejos es estar enamorado.

Y ahora hablemos de “Rompe”. ¿Cómo es esa canción?

Es una invitación a romper con los esquemas, romper con las barreras, pero siempre teniendo el baile presente y manifestando las ganas de conectarse de nuevo con la música. También es muy buen comienzo para esta parte del álbum, porque la primera era mucho más introspectiva.

¿Por qué dos discos?

Ya tenía Indios, que es mucho más experimental, y lo que pasa con In Love es que me volví a sintonizar con la Naty Botero que la gente más conoce, con su sonido electrónico y de pop. No quería tener un lanzamiento convencional y mi intención era dejar claras las dos caras de la moneda.

Tanto “Rompe” como “Lloré de felicidad” abordan a la mujer desde el lado de su empoderamiento.

Así es. Las dos canciones nos muestran a mujeres guerreras, y cuando se escucha todo el disco uno se encuentra con el alma femenina, sin duda. A mí lo que me pasa cuando termino una relación es que resurjo desde el baile y la felicidad.

Son su cuarto y quinto álbumes. ¿Cómo analiza eso?

Es sorprendente. Llegué con la idea de que quería hacer tres canciones y mi productor me dijo: “Yo no hago tres canciones. Hacemos el disco completo o no lo hago”. Luego me soltaron la rienda y en lugar de uno hice dos discos.

¿Cómo ha sido el lanzamiento de este álbum doble?

El 23 de mayo hicimos una superfiesta en Gaira, para presentarlo oficialmente. Lo que más me gusta es que este producto me deja contar lo que ha pasado conmigo desde que llegué a la Sierra Nevada de Santa Marta.