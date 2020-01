Debutó en la actuación

Reykon: “Me encantó actuar, pero me siento más a gusto en la tarima”

Redacción un chat con...

¿Qué tan cierto es que se quiere dedicar a la actuación?

La actuación me gustó bastante, pero definitivamente me quedo con la música. Me gustaría alternar las dos carreras, siempre y cuando la música esté primero. La actuación quita mucho tiempo, requiere muchísima concentración, disciplina y la gracia es hacerlo bien. Es un trabajo bonito, pero lo voy a dejar ahí, como una opción para más adelante. Me encantó actuar, pero me siento más a gusto en la tarima.

Debuta actoralmente en "Loco por vos". ¿Cómo le pareció la experiencia?

Fue brutal, fue una cosa muy bonita haber trabajado en esta película y junto al elenco tan fuerte que tiene. Haber compartido la primera experiencia laboral con actores tan tesos me hizo el camino mucho más fácil. No estoy diciendo que actuar sea fácil, pero con estos maestros me pareció menos complicado.

Cuéntenos un poco de su personaje y, ¿qué tanto le aporta usted al primo David?

El personaje tiene que ver mucho con lo que era Reykon en sus inicios: un pelado con muchas ganas de ser reguetonero, así que le aporté mi experiencia de la época, cuando tenía tantas ganas, todavía las tengo, de seguir triunfando y seguir haciendo cosas bonitas. Le transmití al primo David lo que viví cuando estaba comenzando y pasé por muchas cosas difíciles, pero el personaje ya estaba construido desde antes de que yo llegara.

¿Este papel fue escrito para usted o es coincidencia?

El personaje ya estaba creado, pero me imagino que el director (Felipe Martínez) cuando vio lo que yo tenía a mi favor escribió un par de cosas más para que coincidiera y fuera más genuina.

¿Cómo le fue aprendiéndose los libretos?

Me fue muy mal. La verdad mis compañeros me dieron varios tips para que no me aprendiera todo al pie de la letra, me enseñaron a aprenderme la idea. Como yo no tenía experiencia pensaba que me tenía que aprender todo exactamente y si me fue mal en el colegio aprendiéndome todo de memoria… imagínense ahora.

¿Cómo se preparó para actuar?

La verdad, la preparación fue mínima. Recibí un par de consejos de personas que han trabajado mucho tiempo en la industria, pero la verdad no estudié para ser actor.

¿Qué tan diferente es el trabajo en la preparación de un disco y en la filmación de una película?

Son dos procesos muy diferentes. Aunque las dos pertenezcan al mundo del entretenimiento son carreras muy diferentes. Para hacer un disco es necesario que estés más inspirado o que realmente quieras hacerlo en ese momento, necesitas una motivación. En cambio, en el campo de la actuación, yo diría que el personaje ya está, aunque obviamente hay que ponerle las ganas e interpretarlo bien.