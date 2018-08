Shirley Marulanda actúa desde las vísceras

El Espectador

Usted es una de las protagonistas de la película “Santo cachón”. ¿Cómo llegó al proyecto?

Todo empezó cuando buscaban un personaje para la película Si saben cómo me pongo, ¿pa’ qué me invitan? y la actriz que estaba pensada para el rol no podía asumirlo. Yo estaba en ese entonces en una obra de teatro, me vieron en las tablas y les gustó mi trabajo. Ese fue como mi casting para esa primera cinta que hice. Luego participé en Y nos fuimos para el mundial; y remato este año con Santo cachón.

¿No hizo casting para ninguna de esas tres películas?

La verdad es que no hice casting. Creo que mi casting lo hice en las tablas, porque yo hago mucho teatro.

En “Santo cachón” usted interpreta a Milena. ¿Cómo es su personaje?

Es una santandereana de carácter fuerte y muy apasionada por el fútbol. Milena está enamorada del vecino, que es el personaje que interpreta José Manuel Ospina, y resulta que él se divorcia y yo estoy pendiente para consolarlo.

¿Cómo construyó a Milena?

A mí me dijeron solamente que Milena era de carácter fuerte y que tenía un acento, pero no estaba definida su procedencia. A mí siempre me han causado trabajo los acentos, soy de Pereira, y el único que me fluye es el paisa, así que empecé a trabajarlo desde la primera lectura. No usamos muchos modismos para que se entienda internacionalmente, pero el acento está.

¿Qué tanta información encuentra usted en el guión para realizar su trabajo actoral?

Lo que hago es que leo dos veces el libreto completo. Después voy sesgando mis escenas y creo que cada momento actoral tiene su objetivo, así que yo me conecto con mi personaje a partir de lo que pueda tener el personaje de Shirley Marulanda. Trato de encontrar los puntos en común entre el rol y yo, lo que me da la primera aproximación. Yo soy la verdad del personaje.

¿Qué fue lo que más disfrutó de este trabajo?

Lo mejor fue el trabajo de campo, porque me tocó explorar mucho para encontrar el acento y determinar cuáles modismos podíamos emplear, porque el guión estaba escrito de manera neutra.

La película ya lleva una semana de exhibición. ¿Le ha gustado verse en “Santo cachón”?

El día del lanzamiento vi la película por primera vez completa. Siempre me dan nervios, porque yo siempre voy a verme para darme látigo. Vi Santo cachón y creo que fui de las que más se rió en el teatro.

¿Por qué escogió la actuación como medio de expresión?

Mi papá es actor, por lo que yo siempre quería estar metida en todas las actividades artísticas y culturales del colegio. A los 18 años yo me mudé a Bogotá definitivamente, pero antes había hecho papeles de niña en espacios como N.N. Comencé haciendo doblaje sincronizado y después estudié de manera autodidacta.

Ha hecho cine, teatro y televisión. ¿Cuál elemento diferente encuentra en los tres lenguajes?

El teatro tiene la magia de ser una toma única y se trata de un lenguaje mucho más gestual. En televisión me gusta la posibilidad de la retoma; mientras que en cine es un gran reto, porque hay que recordar cada plano. Los tres se parecen en que hay que actuar desde las vísceras.

Desde hace muchos años usted hace doblaje sincronizado. ¿Ha sido la voz de cuáles estrellas?

He sido la voz de Kim Kardashian, lo soy en este momento. También he doblado la voz de Bella de Laurentiis, de Rosita Fresita y Natalie Portman, entre muchas otras estrellas, porque llevo 16 años haciendo doblaje sincronizado.

¿Qué proyectos tiene?

Mi proyecto familiar se llama La Puerta en el Techo, que es una casa cultural empresarial en la que se pueden hacer ensayos para obras de pequeño formato. Llevo un año trabajando en esa casa y eso me hace ser mucho más constante con el teatro.