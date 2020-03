El cantante chocoano fue parte del Grupo Niche durante siete años

Yuri Toro se reinventa en la salsa

Redacción un chat con...

¿Qué lección le dejó Jairo Varela a la música colombiana?

El maestro Jairo Varela es una leyenda de la música. Nació en Chocó, una región olvidada por el Gobierno central. Él se atrevió a soñar y a persistir, creo que esa es una de las más grandes enseñanzas que nos dejó. Además, en la forma de interactuar con la gente, reflejaba su genialidad y fue un artista con determinación que tenía seguridad en lo que creía que era el arte.

¿Para usted cuál ha sido la mejor voz que ha tenido el Grupo Niche?

En el arte, y especialmente en la música, lo que existen son preferidos o más queridos, pero no mejores, porque en el arte no hay reglas. Por ejemplo, Tito Gómez me parece un excelente cantante, pero cuando entró Willy García marcó un hito en la historia del Grupo Niche. Pero el que más me gustaba era Tito.

¿Cómo descubrió su gusto por la música?

Una vez iba caminando por las calles de mi barrio y llevaba una de esas llantas de moto vieja, con un palito, estaba jugando. De repente escuché a alguien tocando La bamba en una guitarra y quedé fascinado. Ahí empezó todo, mi primer enamoramiento de la música fue la guitarra a los 15 años. Accidentalmente me di cuenta de que me gustaba más cantar, porque tenía una banda de rock. Un día la cantante no fue y terminé entonando una canción de Poligamia.

¿Cuáles son las características que hacen única a la salsa del Pacífico colombiano?

En Chocó, en Valle del Cauca, en Nariño y en todo el Pacífico colombiano hay unos aires musicales que vienen directamente de África. Una expresión africana que le da un sabor, una expresión específica y particular a la salsa. Además, tiene elementos nostálgicos que se sienten en el currulao y la chirimía.

Dijo que es importante hacer salsa para los jóvenes. ¿Esto implicaría una transformación en el género?

El objetivo no es transformar el género, sino cambiar el empaque con el que entregamos la salsa. Debemos abrirnos a la posibilidad de entender que la modernidad, la publicidad y el marketing se nos vinieron encima. Trabajar no solo en redes sociales, también con un lenguaje fresco y juvenil. Esa es la invitación, y pienso que si lo hacemos, le vamos a dar más continuidad al género.

Los grandes exponentes de la música en América Latina se metieron en debates políticos sobre temas como aborto, feminicidio o racismo. ¿Está dispuesto a entrar en estos u otros debates de la coyuntura nacional?

Estoy igual de dispuesto a como lo estaría si no fuera cantante. Todos somos seres políticos en cierta medida y debemos participar de la expresión política. Los artistas no deberíamos ocultar la voz, al contrario, debemos gritar. Somos portavoces de lo que los demás no se atreven a decir, y eso lo podemos lograr por medio de la música y el arte.

¿Por qué tomó la decisión de salir del Grupo Niche?

Salí del Grupo Niche porque no aguantaba más. Soy admirador acérrimo del grupo y de Jairo Varela, pero pienso que la mejor manera de honrar al Grupo Niche es mostrar mi propia música. Es honrar el ejemplo que él dio. Varela salió al mundo a mostrar su música, y siento esa necesidad de crear mi propio proyecto. Soy cantante, pero más que eso soy compositor, y para mí es muy importante cantar lo que sale de mí.

¿En qué se inspiró para crear su primer sencillo?

Tú llegaste es una canción que tiene una historia, por ahí de 2008. Estaba desordenado emocionalmente y la canción dice: “No conocía del amor, yo nunca fui romántico. La pasión era un juego, hasta que tu juego me enredó. Estaba tan equivocado, mis sentimientos enredados, dando vueltas sin sentido, engañado, corazón desahuciado, hasta que llegaste tú, con esos ojos de luz”. Esta es una canción para una persona que me enseñó a amar y me cambió la vida. No es mi pareja actual, pero marcó un hito en mi vida emocional.