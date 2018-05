Muriel: “Para Falcao y para mí, ir al Mundial será cumplir un sueño”

Redacción deportes

Hace cuatro años los delanteros Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García entraban junto al defensor Amaranto Perea y al técnico José Néstor Pékerman a una rueda de prensa en Cardales (Buenos Aires, Argentina), donde la selección de Colombia realizó su concentración de cara al Mundial de 2014. En ese encuentro con los medios de comunicación, el entrenador del combinado nacional dio a conocer la lista de 23 jugadores que iban a estar en Brasil. Entre ellos no se encontraban ninguno de los jugadores. Uno de los más golpeados con la decisión era Muriel.

El delantero no estuvo en la cita orbital por descarte. Fue el único que el estratega argentino escogió para no hacer parte del combinado nacional en esa competencia. Falcao y Perea estaban lesionados y no alcanzaron a recuperarse, por lo que fue una decisión obligada. Han pasado 1.452 días desde aquella noticia y hoy, Luis Fernando Muriel nuevamente está entre los opcionados para entrar a la lista de 23 que representen al país en Rusia. “Estoy contento de estar aquí”, dijo en diálogo con los medios de comunicación el futbolista que milita con el Sevilla de España, quien se encuentra a la expectativa de recibir el visto bueno para estar en el campeonato del mundo. (Lea también: Luis Fernando Muriel le apuesta a la polifuncionalidad para ganarse un cupo al Mundial)

Su deseo no ha cambiado en cuatro años. Las ganas de vestir la camiseta de la selección de Colombia en el campeonato que se disputará del 14 de junio al 15 de julio, son igual o mayores que las que tenía hace cuatro años previo a Brasil. Es un sueño que quiere cumplir y ahora llega con más experiencia. “Es una alegría inmensa. Tengo la motivación de poder aportar y dar todo lo mío”, añadió el delantero, quien se está entregando en alma y corazón para demostrarle a José Pékerman que él no debe ser uno de los descartados para esta cita orbital.

El fútbol es un deporte que da revancha en todas sus áreas. Para Muriel estar en Rusia sería la mejor manera de olvidar esa amargura que dejó aquella rueda de prensa en Cardales. “Esperemos que finalmente estemos en la lista definitiva”, resaltó. “Para Falcao y para mí será cumplir un sueño de jugar un Mundial y esto llega en un momento magnifico para los dos”, añadió el atacante nacido en Santo Tomás (Atlántico) hace 27 años, quien también precisó que en estos primeros días de la concentración se han centrado en hacer mucho trabajo físico para recuperar el cuerpo, con intensidad baja.

La selección de Colombia, que se concentra en Bogotá, es un equipo de mucha experiencia. Que cuenta con jugadores que hacen parte de clubes importantes. Lo que le da un plus a un combinado, que espera emular o mejorar lo hecho hace cuatro años en Brasil. “Contamos con jugadores que saben leer muy bien los partidos como Falcao, Carlos Sánchez y Abel Aguilar. Este es un grupo muy bueno, tenemos los objetivos claros. Igualar la actuación de Brasil será importante, pero vamos con la mentalidad de ir paso a paso sin meternos presiones innecesarias”, finalizó el delantero.

Luis Fernando Muriel viene de una temporada en la que estuvo en cancha 2.410 minutos en todas las competencias en las que estuvo presente: Liga de España, Copa del Rey y Liga de Campeones. Anotó nueve tantos y espera que esas enseñanzas que le dejó el balompié ibérico pueda aplicarlas en la selección de Colombia para convertirse en uno de los jugadores que estarán vistiendo la tricolor en Rusia 2018, un sueño que lo acompaña desde que creció haciendo goles en las canchas de su natal Santo Tomás.