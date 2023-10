1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida

De acuerdo con la OMS, 2,2 millones de mujeres en el mundo tienen cáncer de mama. / Pixabay Foto: Getty Images

Francy tiene 33 años, hace tres fue diagnosticada con cáncer de seno y su lucha representa la de millones de mujeres que padecen esta enfermedad. A diferencia de otros casos, su síntoma fue el dolor en el brazo derecho y una vena brotada. No hubo masas ni cambios en sus senos o algún otro signo que pudiera indicar una sospecha, razón por la cual no fue fácil su diagnóstico. Hoy se encuentra nuevamente en quimioterapia roja, y motivada por el amor de su familia, sigue sacando fuerzas para dictar clases virtuales y hasta para terminar su maestría en TICS para la educación. “Esto no es fácil, pero tampoco imposible. Yo me duermo y sé que al día siguiente va a ser mejor y mejor”.

Por su parte Keyla de 47 años, cuenta que aunque sintió el quiste, fue solo hasta que un fuerte golpe en su seno evidenció lo que temía. A pesar de haberse tardado en consultar, e incluso en contra de sus propias creencias, inició su tratamiento y hoy con profunda fe avanza satisfactoriamente en su proceso. “Mi madre falleció de cáncer de seno hace 10 años y también la acompañé en su dolor, hoy me sorprendo porque no pensé que fuera tan fuerte para resistir todo esto”.

Entre tanto Jennifer de 38 años, recuerda que sintió una bolita mientras se bañaba y por eso decidió consultar de inmediato. Trabaja como regente de farmacia y es mamá de 2 niñas. Luego de ocho meses en quimioterapias y una mastectomía en su seno derecho, actualmente se encuentra en quimioterapia hormonal. “Redescubrirme ha sido una de las lecciones más importantes que me ha dejado la enfermedad y esto también gracias a los talleres que recibo en el programa Mujeres Poderosas de mi EPS”

Cindy, a sus 29 años y con 7 meses de embarazo, descubrió una masa y un hundimiento en su seno. Su hijo ya tiene 2 años y dice que su esposo y su mamá son el motor para seguir adelante. Prefirió hacerse la mastectomía y está en proceso de cirugía de reconstrucción. “Siento que tuve que pasar por todo esto para poder decirle a las mujeres que están atravesando por esta situación que sí se puede”. Con la mente positiva, afirma que ya le queda un pasito para seguir disfrutando de todo lo que Dios tiene para ella.

¿Por qué a mí?, es la pregunta recurrente de estas poderosas cuya fe inquebrantable, su red de apoyo y la atención médica, les ha permitido salir adelante de a poco, con subidas y bajadas, con claros y oscuros, pero siempre con la mirada puesta en la vida.

Como ellas, son millones de mujeres en el mundo, 2,2 según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las que padecen esta enfermedad. Millones de historias que valdría la pena contar, para rescatar su valentía y poner de presente que el poder de la salud está en nuestras manos.

Diversas organizaciones señalan que 1 de cada 8 mujeres tendrán cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es de vital importancia realizar una evaluación regular de los senos. Esta silenciosa enfermedad se puede generar por diferentes factores de riesgo como herencia, obesidad, o menopausia tardía en el caso de las mujeres, por su parte el consumo de tabaco y alcohol es la principal causa en los hombres.

De acuerdo con la información de la cuenta de Alto Costo, durante el 2021, el 57,5 % de los casos nuevos reportados estadificados, se diagnosticaron en etapa tardía. “El autoexamen de mama se convierte en una acción de autocuidado y protección cotidiana que ayuda a las mujeres a la detección temprana del cáncer; de esta forma se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento para actuar de manera inmediata y efectiva, y así mismo se incrementan las posibilidades de curación”, concluye Laura Janeth Bernal, gerente de la Cohorte Oncológica de Compensar EPS.

