110 jóvenes de 51 municipios buscan acelerar su impacto en las comunidades

110 jóvenes de diferentes territorios del país se graduaron en la primera cohorte del Laboratorio de Innovación Social Adaptativo (LISA), quienes después de un proceso de selección iniciaron su formación, en el cual desarrollaron competencias técnicas y habilidades para la vida. Este proceso de formación duró alrededor de cinco meses y contó con la participación de jóvenes del Meta, Caquetá, Guajira, San Andrés y Providencia, Tolima, Chocó, Norte de Santander, y Arauca entre otros territorios.

Durante este periodo, con el objetivo de fortalecer el proceso educativo de los jóvenes LISA, se realizaron once master class con personajes nacionales e internacionales con gran incidencia en temas relevantes de la actualidad como lo son el diseño público, emprendimiento social, mujeres, y tecnologías de la información y la comunicación.

Estos personajes fueron: Edgar Mora Altamirano (exalcalde de Curridabat – Costa Rica), Mariana Pajón (deportista de alto rendimiento), Johanna Bahamón (fundadora Organización Acción Interna), Aurora Martínez (líder comunitaria y Embajadora para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA), e Iván Eduardo Triana (director general Organización Biblioseo).

También Catalina Escobar (presidenta Fundación JuanFe), Taliana Vargas (exreina de Belleza y presidenta Fundación Casa en el árbol, Diego Molano (exministro de TIC – Colombia), Jimmy García (fundador Escuela de Robótica del Chocó), Tostao (integrante del grupo musical Chocquibtown) y Frank Pearl (negociador del proceso de paz con la ex guerrilla de las FARC-EP).

La invitación de estos personajes fue para los participantes no solo un espacio de construcción sino también uno en el cual se inspiraron a través de la historia de vida de quienes fueron invitados. Por ello Jecsson Jaider Monserratt, migrante venezolano y participante LISA aseguró que: “El equipo LISA me ayudó a cambiar mi forma de ser y compartir más con mi comunidad y mi familia. Hoy en día me enorgullece poder ayudar a todos los que lo necesitan”.

“Con la ayuda de mi proyecto voy a lograr ayudar a las personas más vulnerables de mi comunidad gracias al apoyo económico, psicosocial, formativo y de empoderamiento que me han dado todos los integrantes del equipo LISA durante este tiempo. Puedo decir que el tiempo que le he dedicado a las actividades del programa no ha sido en vano, ya que ser líder o lideresa del programa LISA nos ha permitido entender que podemos cambiar esta Colombia de guerras y de masacres por una Colombia trabajadora, y ayudar a construir tanto un país como un mundo mejor”, añade Jecsson Jaider Monserratt.

Asimismo, tanto para los participantes como para quienes lideraron la formación de los jóvenes LISA, este fue un proceso de crecimiento que les permitió construir sus proyectos desde un aspecto más formal, así lo expresó Ati Gundiwa Villafaña, graduada de LISA: “Trabajar por enriquecer e impulsar procesos organizativos y comunitarios con elementos de innovación sostenible en los territorios, nos ha hecho aumentar las ganas de seguir soñando y ha enriquecido nuestro proceso de formación, al contar con invitados expertos que a través de su experiencia han enriquecido el proceso formativo de los jóvenes LISA’'.

El Laboratorio de Innovación Social Adaptativo (LISA), junto al Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, la Alta Consejería Presidencial para la Juventud, Fundación CORONA y la Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios), inició en diciembre de 2020 su proceso de convocatoria a nivel nacional. Durante el proceso de formación, los aliados se enfocaron en trabajar tres ejes temáticos, para que los jóvenes LISA desarrollarán y fortalecerán proyectos oportunos y pertinentes para sus municipios.

En este proceso se manejaron dos cohortes, de las cuales en la primera se seleccionaron 130 jóvenes entre 18 y 19 años, de los cuales 116 se certificarán. De esta cohorte 50 % de hombres y 50% de mujeres, un 20 % pertenecen a la comunidad LGTBI, 16 personas son migrantes venezolanos, 37 % pertenecen a comunidades étnicas y una persona se registró con alguna discapacidad.

En la segunda cohorte se priorizaron funcionarios públicos de entes territoriales (gobernaciones y alcaldías municipales) que enfocan sus esfuerzos en trabajar implementando actividades y políticas públicas relacionadas con temas de niñez, adolescencia y juventud.

Para la segunda cohorte, la Consejería Presidencial para la Juventud – Colombia Joven seleccionó a 140 participantes, de los cuales 63 se certificarán. La medición corresponde a un aproximado de 55 % hombres y 45 % mujeres. 18 % se considera raizal, afro o palenquero, 6 % se identifica como miembro de alguna comunidad indígena, un aproximado de 6 % pertenecen a la comunidad LGTBI y dos personas se registraron con alguna discapacidad; de los cuales más de 110 se graduarán como la primer cohorte de líderes LISA.

Este proceso se estructuró en tres ejes temáticos buscando que los participantes no solo reforzaran su proyecto de vida, sino que también les ayudará a generar transformaciones de impacto en sus comunidades. Los tres ejes temáticos: el ser, el territorio y la comunidad, constituyeron la base del refuerzo de diferentes conocimientos claves para que la consecución de sus proyectos avanzaran con éxito.

En cuanto a enfoques, el eje temático del ser = Me reconozco como líder, estuvo orientado en la formación de líderes individuales conscientes por trabajar en sí mismos y dar su mejor versión a sus comunidades; el del territorio = Entiendo mi contexto, se enfocó en trabajar con los jóvenes para reconocer las problemáticas de sus territorios y así buscar soluciones para estos; por último, el tercer eje temático comunidad = Las futuras posibilidades de mi comunidad, en el cual se reconoce la movilización de la comunidad como el gran reto del liderazgo, en este módulo a los colectivos no solo se les brinda herramientas para la innovación social, si no que se les guía en la construcción de narrativas, propósitos y sostenibilidad de sus soluciones.

El Laboratorio de Innovación Social Adaptativo (LISA) tiene dos objetivos, uno es fortalecer las habilidades técnicas y vocacionales para fortalecer con enfoque económico los proyectos, el segundo objetivo es formar habilidades para la vida y desempeñarse como ciudadanos y actores de transformación.